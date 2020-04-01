Что смотреть онлайн 1 апреля. Расписание трансляций

Лидия Мартынова

Утро

. В Международный день смеха в текущей ситуации, к сожалению, комедий на сегодня ни у кого не запланировано, разве что "Севильский цирюльник" и "Василий Теркин". Вслед за Александринским театром концертный зал "Зарядье" принял решение прекратить прямые онлайн-трансляции и теперь ограничится записями. Что и где интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

С 2:30 (1 апр) до 22:30 (2 апр) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна видеозапись оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник". Постановка Батлетта Шера, дирижер Маурицио Бенини, в главных ролях: Петер Маттеи, Джойс ДиДонато, Хуан Диего Флорес и Джон Дель Карло.

День

начнется трансляция видеозаписи оперы Джузеппе Вердив постановке Филиппа Штельцля, дирижер Даниэль Баренбойм. На сцене: Анна Нетребко и Пласидо Доминго.

В 16:30 Русский музей приглашает на онлайн-экскурсию ведущего методиста Елены Яковлевой по теме "Виктор Васнецов. Витязь на распутье" из цикла "Художники и их шедевры". Сама картина сейчас физически находится на временно закрытой выставке "Русская сказка" в Третьяковке.