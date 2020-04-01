День 1 апреля в истории

Лидия Мартынова

Международный день птиц.

Целью этого праздника является сохранение видового разнообразия и численности диких птиц.

Этот день возник как детский праздник, который впервые был проведен в 1894 году в американском городе Оил-Сити. Очень скоро его стали отмечать на всей территории США. В начале XX века идея проведения Дня птиц проникла и в Россию. В годы революции и Гражданской войны о празднике забыли. Он был возрожден в 1924 году по инициативе московских юннатов Центральной биостанции.

День смеха.

Этот день, не внесенный ни в какие календари праздничных дат, по праву можно отнести к международным, поскольку обычай шутить и обманывать друг друга 1 апреля существует во многих странах.

Есть множество версий возникновения Дня смеха. По одной из них, этот праздник зародился еще в древней Индии, где 1 апреля отмечали как день весеннего равноденствия и по случаю прихода весеннего нового года устраивали гуляния с шутками и веселыми проделками. А в Исландии считается, что обычай обманывать 1 апреля был введен богами в память о Скадеи, дочери Тиасса.

25 лет назад (1995) начало своё вещание «Общественное российское телевидение» (ОРТ).

Компания стала преемником государственной телерадиокомпании «Останкино», которая являлась основным вещателем в СССР. В 2002 году она была переименована в «Первый канал».

В настоящее время программы телекомпании имеют возможность смотреть 98,8% населения Российской Федерации, и зрители почти 200 стран мира.

27 лет назад (1993) Президент РФ Борис Ельцин подписал Закон РФ № 4730-I «О Государственной границе Российской Федерации».

Документ определил принципы установления и изменения прохождения государственной границы. Законом были также определены полномочия органов государственной власти, а также пограничных войск, войск ПВО, ВМФ, иных войск и воинских формирований РФ.

75 лет назад (1945) был создан Научно-исследовательский институт неврологии Академии медицинских наук СССР (ныне — Научный центр неврологии).

Он был сформирован на базе клиники нервных болезней Всесоюзного института экспериментальной медицины им. А.М. Горького. В 2006 году НИИ был реорганизован в Научный центр неврологии.

Сегодня это крупнейший научно-исследовательский, лечебно-диагностический и образовательный центр России. Его сотрудники занимаются диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний нервной системы (инсульта, сосудистой деменции, болезни Паркинсона и др.). Ежегодно на базе Центра проходят подготовку более 70 аспирантов и ординаторов. В его клиниках ежегодно лечатся свыше 35 тысяч человек с самыми сложными диагнозами и различными заболеваниями центральной и периферической нервной системы.

44 года назад (1976) была основана компания Аpple Computer.

Её создали Стив Джобс, Стив Возняк и Рон Вейн. Первый компьютер — Apple I — они собрали в гараже семьи Джобса.

Сегодня Аpple — одна из крупнейших корпораций, занимающихся производством аппаратного и программного обеспечения. Рыночная капитализация компании превышает один триллион долларов.

81 год назад (1939) завершилась Гражданская война в Испании.

Вооруженный конфликт между лево-социалистическим правительством страны, которое поддерживали коммунисты, и право-монархическими силами, чью сторону приняла большая часть испанской армии во главе с Франсиско Франко, начался 17 июля 1936 года. Правительство Испании поддерживали СССР и добровольцы-антифашисты из многих стран мира, а Франко — нацистские Германия и Италия.

Мятеж начался в Испанском Марокко и на Канарских островах, практически сразу восставшие захватили власть и в других испанских колониях. За короткое время под контроль повстанцев перешло больше половины провинций страны. В марте 1939 года франкистам удалось завоевать Мадрид.

1 апреля 1939 года Франсиско Франко выступил с радиообращением, в котором объявил об окончании войны. В Испании была установлена диктатура Франко.

По разным оценкам, во время Гражданской войны погибли порядка 500 тысяч человек. Из страны уехали свыше 600 тысяч испанцев. Более 30 тысяч «детей войны» было вывезено в разные страны, в том числе около 3 тысяч нашли приют в Советском Союзе.

82 года назад (1938) в Швейцарии состоялась презентация растворимого кофе.

В конце 1930-х годов правительство Бразилии столкнулось с проблемой сохранения излишков урожая кофе, спрос на который резко упал. Её решил химик швейцарской фирмы «Нестле» Макс Моргенталлер.

1 апреля 1938 года состоялась презентация «кофейного кубика» учёного, который сохранял все свойства кофейных зёрен и выдерживал длительное хранение. А уже летом новый продукт фирмы «Нестле» появился в продаже.

По мнению историков, растворимый кофе был придуман ещё в начале XX века американским учёным японского происхождения Сатори Като. Спустя несколько лет английский химик Джордж Констант Вашингтон из Гватемалы создал первый растворимый кофе, который был пригоден для массового производства, и даже наладил его коммерческий выпуск. Не смотря на это, отцом этого бодрящего напитка считается именно Макс Моргенталлер.

131 год назад (1889) в продаже появилась первая посудомоечная машина.

Её изобрела американка Джозефина Кокрейн, правнучка изобретателя парохода Джона Фитча и дочь инженера Джона Гариса, который прославился разработкой гидравлического насоса. По легенде её очень огорчало, то, что предметы из семейного фарфорового сервиза бьются в процессе мытья, и Джозефина заявила: «Если никто не собирается изобретать посудомоечную машину, я займусь этим сама!». Она соорудила в своем сарайчике на заднем дворе дома импровизированную мастерскую, и к концу 1885 года разработала устройство для механического мытья посуды.

1 апреля 1889 года в Чикаго посудомоечные машины поступили в продажу. Несмотря на высокую по тем временам стоимость в 150 долларов, устройства пользовались успехом у покупателей, в основном владельцев гостинец и ресторанов.

242 года назад (1778) был придуман знак доллара — $.

Существует множество версий происхождения этого знака, но согласно самой распространенной из них, первым этот знак в своих бухгалтерских книгах стал использовать торговец оружием Оливер Поллок.

В то время в США в качестве платежных средств активно использовали испанские пиастры, которые в деловых бумагах обозначались как сочетание букв PS. Считается, что, занося суммы выручки в бухгалтерские книги, Поллок писал P поверх S. А позднее, для экономии времени, стал использовать знак, который выглядел как S, перечеркнутый двумя вертикальными линиями.