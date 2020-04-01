Девочке, которую на 5 лет бросили в перинатальном центре, нашли новую семью

Лидия Мартынова

Малышка, которая провела всю свою недолгую жизнь в медицинской клинике, скоро обретет родителей. Представитель социальных служб сообщила, что семья для ребенка уже найдена, но пока новые мама и папа не могут забрать девочку из-за режима карантина в стране.

Эта история уже много месяцев обсуждается в Сети. Предприниматель Юрий Зинкин и его супруга Татьяна Максимова на протяжении пяти лет оплачивали для абсолютно здоровой дочери палату в перинатальном центре. Малышка никогда не покидала стен больницы, а происходящее тщательно скрывалось от окружающих. Когда же данные события стали достоянием общественности, разразился скандал.

Сейчас родителей малышки судят, а сама девочка продолжает находится в медицинском центре «Мать и дитя». Будущее девочки на протяжении многих месяцев оставалось туманным, ведь было непонятно, куда отправится ребенок после того, как ее маму и папу лишат родительских прав. В итоге сотрудникам социальных служб удалось отыскать для девочки новую семью.





«В настоящий момент для девочки подобрана замещающая семья, после снятия ограничений, связанных с карантином, будут оформлены все необходимые документы. Девочка еще находится в Центре, но уже совсем скоро у нее появится своя семья, свой дом. Надеюсь, профильные специалисты постараются помочь, чтобы новый этап в жизни начался для девочки максимально комфортно», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Напомним, что все эти годы в больнице за девочкой наблюдала няня, а вот родители навещали малышку лишь несколько раз в месяц. Позднее мама ребенка Татьяна Максимова заявляла, что считала свою наследницу тяжело больной, поэтому боялась забирать ее из клиники. При этом все анализы показывали, что девочка абсолютно здорова.

Из-за постоянного нахождения в больнице у малышки нет никакого представления о реальном мире. Ее новым родителям предстоит социализировать ребенка, который ранее почти не общался со сверстниками. Однако Анна Кузнецова уверена, что со временем девочка сможет вести абсолютно нормальный образ жизни.

«Любящее сердце рядом — лучшее лекарство для каждого ребенка. Особенно в любви и внимании сейчас нуждается ребенок, который всю свою жизнь провел взаперти», — уверена уполномоченный по правам ребенка в России.

Маму и папу малышки временно ограничили в родительских правах. При этом Юрий Зинкин и его супруга Татьяна Максимова до сих пор отказываются признавать свою вину. На судебных заседаниях адвокаты обвиняемых пытались доказать, что те действовали в интересах ребенка и заботились о здоровье дочери.

Фото: iStock/Gettyimages.ru, YouTube, roddoma.ru

