Девочке, которую на 5 лет бросили в перинатальном центре, нашли новую семью
Эта история уже много месяцев обсуждается в Сети. Предприниматель Юрий Зинкин и его супруга Татьяна Максимова на протяжении пяти лет оплачивали для абсолютно здоровой дочери палату в перинатальном центре. Малышка никогда не покидала стен больницы, а происходящее тщательно скрывалось от окружающих. Когда же данные события стали достоянием общественности, разразился скандал.
Сейчас родителей малышки судят, а сама девочка продолжает находится в медицинском центре «Мать и дитя». Будущее девочки на протяжении многих месяцев оставалось туманным, ведь было непонятно, куда отправится ребенок после того, как ее маму и папу лишат родительских прав. В итоге сотрудникам социальных служб удалось отыскать для девочки новую семью.
«В настоящий момент для девочки подобрана замещающая семья, после снятия ограничений, связанных с карантином, будут оформлены все необходимые документы. Девочка еще находится в Центре, но уже совсем скоро у нее появится своя семья, свой дом. Надеюсь, профильные специалисты постараются помочь, чтобы новый этап в жизни начался для девочки максимально комфортно», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Напомним, что все эти годы в больнице за девочкой наблюдала няня, а вот родители навещали малышку лишь несколько раз в месяц. Позднее мама ребенка Татьяна Максимова заявляла, что считала свою наследницу тяжело больной, поэтому боялась забирать ее из клиники. При этом все анализы показывали, что девочка абсолютно здорова.
Из-за постоянного нахождения в больнице у малышки нет никакого представления о реальном мире. Ее новым родителям предстоит социализировать ребенка, который ранее почти не общался со сверстниками. Однако Анна Кузнецова уверена, что со временем девочка сможет вести абсолютно нормальный образ жизни.
Маму и папу малышки временно ограничили в родительских правах. При этом Юрий Зинкин и его супруга Татьяна Максимова до сих пор отказываются признавать свою вину. На судебных заседаниях адвокаты обвиняемых пытались доказать, что те действовали в интересах ребенка и заботились о здоровье дочери.
Фото: iStock/Gettyimages.ru, YouTube, roddoma.ru