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Дикие козы хозяйничают в опустевшем из-за карантина городе Англии

Дикие козы хозяйничают в опустевшем из-за карантина городе Англии

Улицы города Лландидно в Северном Уэльсе (Великобритания), опустевшие из-за введённого карантина в связи с распространением коронавируса, стали привлекать внимание диких животных.

Поскольку жители остаются в своих домах, дикие животные всё стали приходить в Лландидно, чаще чем обычно.

Эндрю Стюарт, который работает в издании „Manchester Evening News“, регулярно публикует отчёты о местонахождении диких коз в городе.

Стюарт рассказал, что полицейские Северного Уэльса присутствовали на месте происшествия в патрульной машине. Стражи правопорядка попытались выгнать животных из города, но их усилия оказались тщетными. На следующий день козы опять вернулись в город, чтобы нанести еще больший ущерб.

По рассказу журналиста, ночь животные провели в комфорте на церковном городском кладбище.

На следующее утро козлы стали еще смелее и вышли на дороги, полностью блокируя их для минимального трафика. По мнению корреспондента, козы „Большого Орма“ обычно покидают свою территорию только на прибрежном мысу, чтобы укрыться на окраине деревни в ветреную погоду.

На Большом ормском мысу обитает стадо около 200 диких коз, которые, как полагают, произошли от пары индийских коз, подаренных персидским шахом королеве Виктории в 1837 году, пишет „LBC News“.

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По материалам: u-f.ru

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