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Для изолированных россиян придумали флешмоб

Для изолированных россиян придумали флешмобФото: @muradosmann

Российский фотограф Мурад Османн, известный благодаря проекту Follow Me To («Следуй за мной»), и его жена Наталья придумали флешмоб для тех, кто оказался самоизолирован из-за распространения коронавируса. Об условиях конкурса он рассказал на странице в Instagram.

Османн опубликовал несколько снимков, сделанных в традиционной для проекта Follow Me To стилистике, однако снятых не в путешествии, а в разных комнатах: на кухне, в гостиной и в ванной. Под фотографиями он предложил подписчикам делиться аналогичными работами. Авторам самых креативных снимков пообещали подарки.

Фотограф добавил, что запустил онлайн-премию для тех, кто сознательно находится в самоизоляции и ответственно подходит к здоровью как своих близких, так и незнакомых людей. Он отметил, что карантин может многим помочь «переосмыслить жизнь, профессию, открыть в себе новые ресурсы и, конечно, помечтать». Османн уточнил, что он и его жена никогда не сидели так долго дома, но относятся к ситуации оптимистично и не дают себе скучать.

С 29 марта российские регионы начали переходить на режим всеобщей самоизоляции. Соответствующие меры ввели более чем в 30 регионах страны. Жителям запрещается выходить на улицу без уважительной причины, в качестве которой могут выступать выгул собаки, вынос мусора и поход в магазин или аптеку. Первыми такие меры борьбы с распространением нового вируса ввела Москва.

За последние сутки в России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом. Всего к настоящему моменту известно о 2337 зараженных.

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По материалам: lenta.ru

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