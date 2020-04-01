Два развода и борьба с раком. Главные испытания Владимира Познера

Анастасия Иванова

Все важные события в жизни журналиста произошли после 50. Владимир Познер обрел широкую известность в 80-е, а женился в третий раз в 74 года. Многие осуждали телезвезду: от второй супруги он ушел спустя 37 лет брака, а впоследствии не посетил ее похороны.

О своей яркой и необычной судьбе Владимир Познер написал книгу. Неудивительно, ведь жизнь ведущего была насыщена событиями: частые переезды, работа с Самуилом Маршаком, блестящая карьера на телевидении.

Отдельного внимания заслуживает любовная биография Познера, в которой нашлось место и бурным романам, и предательству, и настоящим чувствам. Трижды Владимир Владимирович вступал в брак, но обрел гармонию только в последнем из них.

1 апреля знаменитому журналисту исполняется 86. Кумир миллионов и сейчас ведет авторскую программу на телевидении, пишет книги и снимает документальные фильмы. Но всегда ли Владимир Познер мог похвастаться успехами в карьере и сердечных делах?

ДОЛГИЙ ПУТЬ К СЛАВЕ

Владимира Владимировича смело можно назвать гражданином мира, ведь его судьба неразрывно связана сразу с несколькими странами. Журналист появился на свет в Париже в семье француженки Жеральдин Люттен и эмигрировавшего из России Владимира Александровича Познера, работавшего в европейском филиале Metro-Goldwyn-Mayer. Школьные годы Познер-младший провел в США, какое-то время жил в Германии, а в 1952-м перебрался с близкими в СССР.

В столице Владимир Владимирович поступил на биолого-почвенный факультет МГУ по специальности «физиология человека». После первого же курса студент завалил сессию и оказался на грани отчисления. Отец похлопотал и добился восстановления сына в вузе, хотя тот уже осознавал, что служителем науки не станет. Зато учеба в университете свела Познера с Николаем Дроздовым, с которым у него завязалась дружба на долгие годы.

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Получив высшее образование, Владимир Познер нашел подработку, не связанную с профессией: переводил английские стихи на русский. Черновики юноши попали к Самуилу Маршаку, и на два с половиной года выпускник стал его литературным секретарем. Познер сильно привязался к Маршаку и служил бы ему еще долго, вот только платил поэт крайне мало.

«Когда приятель позвал в создаваемое агентство печати «Новости», согласился. Там мне предложили 190 рублей зарплаты и дали должность старшего редактора Главной редакции политических публикаций АПН, где я благополучно проработал два года», — делился журналист.

Затем Познер устроился комментатором на Гостелерадио СССР, вел передачу на английском языке и часто появлялся посредством спутника в западных шоу. Наибольшую популярность у зрителей он обрел благодаря телемостам Советского Союза с США. В конце 80-х Владимир Владимирович считался журналистом номер один в России и получил право запустить собственную программу «Воскресный вечер с Владимиром Познером».

В 90-х он жил на две страны: еженедельно появлялся в эфире «Познер/Донахью», при этом каждый месяц летал в Москву записывать программы «Мы» и «Человек в маске». Журналист вел радиошоу «Давайте это обсудим», передачи «Времена», «Король ринга» и «Одноэтажная Америка», пока не создал авторский проект «Познер». В качестве гостей в студии Владимира Владимировича присутствовали Олег Табаков, Хилари Клинтон, Стинг и другие знаменитости.

Не все интервью с известными людьми журналист считал удачными. Так, в 2016-м он пригласил в программу Сергея Шнурова, желая раскрыть секрет его безумной популярности. Звезды не нашли общий язык, оба назвали встречу скучной и пустой, а в итоге еще и устроили перепалку в соцсетях.

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Скандалом обернулось и участие Познера в программе «Минута славы» в 2017-м, где он предстал в качестве члена жюри. Владимир Владимирович проголосовал против инвалида Евгения Смирнова, пояснив, что люди с ограниченными возможностями не могут конкурировать со здоровыми соперниками, спекулируя на жалости зрителей.

После ряда конфликтных ситуаций в Сети распространились слухи о том, что Познер покидает Первый канал: поклонников обеспокоило исчезновение передачи ведущего из сетки вещания. Выяснилось, что Владимир Владимирович пропал с радаров лишь временно, так как был занят съемками документального фильма о Скандинавии. Подобные картины журналист предпочитает создавать с коллегой Иваном Ургантом. Вместе звезды телевидения выпустили ленты «Еврейское счастье», «Шекспир. Предостережение королям», «В поисках Дон Кихота».

ПОКИНУТЫЕ ЖЕНЫ

В 17 Познер влюбился в замужнюю женщину. Бурный роман обернулся беременностью избранницы, однако она сделала аборт, и вскоре отношения закончились. Более глубокие чувства журналист испытал после первого курса университета. На каникулы его отправили в Петербург к знакомой матери, 35-летней Евгении Ивановне. Как и в первом случае, дама сердца была несвободна.

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«Я считал, что буду с ней всегда. Но поскольку я учился, конечно, все забросил, а когда наступило время зимней сессии, я из трех экзаменов завалил два, и меня исключили из института. Я ей об этом не сказал, соврал, что все хорошо. Ей, конечно, быстренько донесли. Был скандал: совращение малолетних, все прочее… Я пришел, а она меня выгнала. Сказала: «Ты мне солгал, я не желаю тебя больше видеть», — вспоминал Владимир Владимирович.

На брак Познер решился, будучи студентом пятого курса МГУ. Его избранницей оказалась филолог Валентина Чемберджи. По признанию ведущего, тогда влюбленные еще ничего не знали о семейной жизни и, возможно, поспешили со свадьбой. У пары появилась дочь Екатерина, которая впоследствии стала известной пианисткой. Девочке едва исполнилось семь, когда родители развелись.

Поводов для расставания у супругов было несколько. Мама Валентины откровенно «тиранила» дочь, доводя ее до истерик. Сильная и независимая по натуре, перед родительницей Чемберджи становилась абсолютно беззащитной.

«Это иногда делало нашу жизнь невыносимой и, возможно, стало одной из причин развода, хотя и не главной. Мы расстались в 1967. У меня случился роман, который нанес Валентине острую боль, я ушел из дома, чуть не покончил собой, потом, попросив разрешения, вернулся, но трещина не срослась», — пояснял Познер.

Спустя много лет Валентина Чемберджи снова вышла замуж — за выдающегося математика. Она поселилась с супругом в Барселоне, где тот преподавал в университете. С бывшим возлюбленным женщине удалось сохранить дружбу.

Со второй супругой Познер познакомился в редакции журнала в конце 60-х. В то время Екатерина Орлова переживала развод, да и сам Владимир Владимирович только расстался с Валентиной, так что у пары было много общего. Поначалу они общались как товарищи по несчастью, но вскоре дружеские симпатии переросли в настоящую любовь.

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Они поженились, сняли квартиру, а через восемь лет накопили на кооператив. У супругов не появилось общих детей, но ведущий воспитывал сына Екатерины Петра как родного. Вместе пара основала «Школу Познера» для начинающих журналистов. Екатерина Орлова стала директором заведения, но ни этот факт, ни ее глубокие чувства не удержали Владимира Владимировича от ухода из семьи.

ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Отношения Познера с Орловой начали портиться из-за финансовых проблем. В середине 90-х Борис Березовский предложил ведущему сделать новую программу для телевидения и выделил на нее стартовый капитал, но деньги вскоре закончились, и Владимир Владимирович погряз в долгах. У Екатерины случился нервный срыв, она заключила, что муж ненадежен и не годится для бизнеса. Журналист чувствовал, что супруга больше ему не доверяет.

«Она встретила меня почти враждебно, стала требовать подписания некоторых документов. Мы прожили еще семь лет, причем плохо. Я для себя решил: мы очень хорошо провели 30 — ну, что делать, будем так жить. Ни одной секунды не сомневался, что так оно и будет. Ей было не здорово, а мне — просто плохо. Я атеист и не могу сказать, что так Господь распорядился… Но я встретил другую женщину. Мне уже было за 70, и если бы кто-нибудь сказал, что это случится, я бы просто рассмеялся. Но вот оно и произошло. Я ужасно сопротивлялся этому чувству, говорил себе: «Не валяй дурака, вообще куда тебе». Но чувство оказалось очень сильным. Это любовь», — рассказывал Познер.

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На совещании, посвященном грядущей программе, Владимир Владимирович взял у продюсера Надежды Соловьевой номер телефона. Надежда оказалась моложе на 21 год и была замужем, но, как и Познер, страдала из-за проблем в браке.

«Мне очень сильно повезло, потому что найти любовь в этом возрасте маловероятно. Единственное — это мое чувство вины, которое было, есть, и я с этим умру. Хоть мы и плохо жили с Катей, я понимал, она в этом возрасте уже никого не найдет. Я чувствую себя перед ней виноватым: я ушел», — сетовал журналист.

Он все оставил Орловой, забрав из дома только одежду, но легче не становилось. Первое время Познер поддерживал отношения с бывшей женой, однако вскоре она пресекла общение на корню, не желая его видеть. В 2015-м Екатерина скончалась от опухоли мозга, а Владимир Владимирович не пришел на ее похороны, что вызвало резкое осуждение общественности. Но изменило бы ситуацию присутствие экс-супруга на прощании?

В брак с Надеждой ведущий вступил в 2008-м, когда ему было 74. По словам Познера, рядом с возлюбленной он чувствовал себя молодым и полным сил. Фитнес, теннис, работа, путешествия — жизнь журналиста засияла новыми красками. Глядя на деятельного и здорового мужчину, сложно было поверить, что когда-то он серьезно болел.

Владимир Познер откровенно рассказал о борьбе с раком

Впервые Познеру поставили страшный диагноз в 1993-м: у него обнаружили рак предстательной железы. Срочная операция помогла ведущему, но впоследствии он вновь столкнулся с онкологией. К счастью, и во второй раз журналист одержал победу в борьбе с недугом. Много лет Владимир Владимирович принимает участие в благотворительных акциях в поддержку тяжелобольных пациентов.

«Когда мне предложили участвовать в программе «Вместе против рака», я сразу сказал: «Конечно же, да!». Тот факт, что у меня был рак, позволяет говорить, мол, посмотрите на меня, я болел 20 лет назад и являюсь примером того, что эту болезнь можно преодолеть, если вовремя поймать ее и сделать все необходимое, — резюмировал телеведущий. — Самое главное, не бояться, надо внутренне сказать себе и болезни: «А вот и нет, не дождешься!».

Фото: Vadim Tarakanov / Legion-Media, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, личный архив, кадры из программ «Познер» Первого канала, Pozner/Donahue на телеканале CNBC

