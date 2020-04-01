Фанаты узнали, что Тарантино пишет отзывы на классические фильмы

Лидия Мартынова

. Поклонники выяснили, что режиссер Квентин Тарантино выкладывает онлайн свои рецензии на классические фильмы, сообщает NME.

Режиссер "Однажды в Голливуде", как оказалось, находит время для критических комментариев по поводу работ своих коллег.

Тарантино принадлежит кинотеатр New Beverley в Лос-Анджелесе, на официальном сайте которого последние несколько недель и начали появляться "звездные" отзывы на классические фильмы. Среди них – тайваньская лента 1978 года "Фатальные иглы против фатальных кулаков" (“Fatal Needles vs. Fatal Fists”), экранизация книги "Дейзи Миллер" 1974 года и "Мишени" 1978 года.

Тарантино делает глубокий анализ картин, делится любимыми моментами и много пишет о съемочном процессе.