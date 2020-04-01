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ФРГ перенаправит € 150 млн госкредита на борьбу с коронавирусом на Украине

ФРГ перенаправит € 150 млн госкредита на борьбу с коронавирусом на Украине

Германия перенаправит 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на борьбу с коронавирусом на Украине.

Такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом 31 марта сообщается на сайте Офиса президента.

«В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом стороны договорились перенаправить € 150 млн в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие нужды», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире и те практические меры, которые принимаются в обеих странах с целью противодействия пандемии.

Было решено проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности в части медицинских стандартов, которые внедряются для лечения болезни.

Отмечается, что канцлер положительно отметила принятие Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Она также отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ относительно новой программы сотрудничества. Также речь шла о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского союза и Мирового банка.

Как отмечает ТАСС, по объемам предоставленной помощи Германия занимает третье место среди доноров Украины после ЕС и США. По состоянию на сентябрь 2019 года, только в рамках сотрудничества с Киевом в целях содействия развитию Украины Берлин потратил с 2014 года € 544 млн.

К ним добавляются € 110 млн гуманитарной помощи, финансовый кредит на € 500 млн, € 25 млн, предоставленные на меры по стабилизации ситуации в стране, а также около € 200 млн, которые были выплачены Киеву по каналам ЕС. В общей сложности Германия с начала кризиса на Украине оказала помощь стране на общую сумму в € 1,4 млрд.

Согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины, по состоянию на 31 марта в Украине зафиксированы 645 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Из них 17 случаев являются летальными, 10 пациентов вылечились.

Ранее ИА Newstes сообщало, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал сограждан готовиться к двухмесячному карантину.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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