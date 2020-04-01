"Газпром" будет поставлять газ в Европу дешевле, чем в Россию

Вадим Карасев

Цены на газ в Европе упали до уровня внутрироссийских в связи с растущими поставками сжиженного газа и высокой заполненности хранилищ. Таким образом, "Газпрому" стало выгоднее поставлять газ в некоторые регионы России, чем в Европу.

Как сообщает "Интерфакс", стоимость реализации газа в Ленинградской и Смоленской областях превысила котировки на европейских хабах. Спотовые цены в Европе упали ниже $80 за тысячу кубометров, при том что в регионе наблюдаются самые сильные холода с начала года.

В расчеты не включена транспортная составляющая – сейчас она исключена из анализа маржинальности поставок в Западную Европу. Самый дешевый вариант перекачки через "Северный поток" обходится в $22 за тысячу кубометров.

Ruposters писал, что ранее власти Казахстана запретили ввозить в страну российское топливо. Перед этим главы двух других стран СНГ – Белоруссии и Армении – сошлись во мнении о дороговизне российского газа.