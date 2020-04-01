Главред "Литературной газеты" назвал Зорина эталоном интеллигентности

Алексей Вольцев

Леонид Зорин был эталоном интеллигентности и достойной жизни, лучшие артисты пробовали себя в его драматургии, сообщил РИА Новости главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев.

Драматург Леонид Зорин, автор пьесы "Покровские ворота", скончался во вторник на 96-м году жизни.





"Это был великий человек. Эталон интеллигентности, ума и достойной жизни. Его пьесы шли десятилетиями. Лучшие артисты пробовали себя в его драматургии. Это очень большая потеря. На таких, как он, держится здание всей нашей культуры", - рассказал Замшев.