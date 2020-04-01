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Госдума приняла закон об упрощении внешнеторговых расчётов в области образования и информационных технологий

Госдума приняла закон об упрощении внешнеторговых расчётов в области образования и информационных технологий

Тема: Пленарное заседание Госдумы 1 апреля 2020 года


При проведении зачёта встречных требований по внешнеторговым операциям в области информационных технологий и образовательной деятельности не нужно будет перечислять валюту в уполномоченные банки. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Документ разработан кабмином в целях снижения затрат российских экспортеров услуг при осуществлении ими внешнеторговой деятельности. Сейчас установлен порядок, по которому резидент обязан получить от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или рубли от экспорта товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности. При проведении зачёта встречных требований по обязательствам, вытекающим из отдельных видов внешнеторговых договоров, выполнять это требование необязательно.

Закон расширяет перечень случаев, в которых резидентам РФ предоставляется право не зачислять валюту на свои банковские счета. Это касается зачёта встречных требований по оказанию услуг в сфере информационных технологий и образовательной деятельности. Для средних и крупных компаний, в особенности для компаний в сфере информационных технологий, отсутствие возможности зачёта встречных требований приводит к дополнительным финансовым издержкам. Компании вынуждены оформлять документацию для уполномоченных банков для зачисления валюты на счёт, и после этого проводить операции по перечислению денежных средств. В результате денежные активы выводятся из оборота на несколько дней, которые требуются для проведения банковской операции. Помимо этого, такие операции облагаются банковской комиссией. Закон позволит снизить административную нагрузку на российских экспортёров услуг.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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