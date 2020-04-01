Государственная дума приняла закон о кредитных каникулах

Вадим Карасев

Государственная дума РФ в третьем окончательном чтении приняла закон о поправках, которые предполагают возможность кредитных каникул для граждан, попавших в тяжелую ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает РБК.

В законе предусмотрены каникулы как по ипотечным, так и по потребительским кредитам. Граждане могут до 30 сентября 2020 года обратиться в банк с просьбой приостановки или сокращения платежей на период не более 6 месяцев. Воспользоваться кредитными каникулами смогут только те, чей доход уменьшился в предыдущем месяце не менее, чем на 30 % по сравнению с 2019 годом. Чтобы подать заявку, достаточно позвонить по телефону в банк. Рассмотрение заявления производится в течение пяти дней. При этом заемщик вправе предоставить подтверждающие документы в течение 90 дней с момента обращения.

В период каникул банкам запрещается начислять штрафы и пени, требовать досрочного погашения кредита. Но за гражданами остается право досрочно погасить займ.

На кредитные каникулы также могут претендовать и представители малого и среднего предпринимательства из наиболее пострадавших отраслей от ситуации, связанной с COVID-19, список которых определит кабинет министров РФ.

Все эти изменения ранее были отражены в перечне поручений президента России Владимира Путина по итогам обращения к гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции.