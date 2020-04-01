Худрук МХАТа Эдуард Бояков рассказал о «конфликте» с Дорониной и премьерах

Алексей Вольцев

"Несмотря не многочисленные слухи, конфликта с Дорониной как такового не было. Была острая ситуация, провоцируемая некоторой частью коллектива — двадцатью-тридцатью процентами состава. Речь идет об актерах, которые на захотели работать в новых условиях — то есть, с изменившейся дисциплиной. Получилось так, что нескольких актеров пришлось уволить из-за алкоголя. Ситуация, при всем моем уважении к тому, что удалось создать Татьяне Васильевне, была очень непростой. Нужно признать, что период существования МХАТа при Дорониной — с 1987 по 2018 год — это период консервации. Да, именно консервации. Театр был закрыт для исследователей, для критиков, для приглашенных актеров и драматургов. Конечно, в этом эксперименте были и плюсы, но были и минусы", — рассказывает Бояков.Говоря о премьерах, которые ожидаются, Бояков упомянул спектакль режиссера Ренаты Сотириади по музыке Дунаевского. Декорации к спектаклю Сотириади, много лет проработавшей с Юрием Любимовым, делает Борис Краснов, довольно известный сценограф. "Будет много музыки — в спектакле участвует настоящий оркестр ВКС РФ. На сцене появится оперная дива Елена Терентьева, а также актриса Ирина Линдт", — добавил глава МХАТа.