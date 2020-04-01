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Испытание вакцины от коронавируса на добровольцах хотят начать 29 июня

Испытание вакцины от коронавируса на добровольцах хотят начать 29 июня
В первой фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые планируют начать 29 июня, примут участие 60 добровольцев, сообщила вице-премьер РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

"Будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности иммуногенности вакцины на ограниченном контингенте людей, это порядка 60 добровольцев. Предполагаем, что такие клинические исследования первой фазы начнутся 29 июня текущего года", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином, которое проходит в дистанционном режиме. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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