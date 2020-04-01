Из ЕАЭС запретили экспорт ряда продуктов из-за коронавируса

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Из ЕАЭС запретили экспорт ряда продуктов до 30 июня из-за пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее решение приняла коллегия Евразийской экономической комиссии, сообщает во вторник РИА «Новости».

В список продуктов, попавших под запрет, попали репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков, обрушенное гречневое зерно, готовые пищевые продукты из гречки, дробленые и недробленые соевые бобы и семена подсолнечника.

В комиссии пояснили, что введение запрета позволит обеспечить население достаточным количеством таких товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Решение вступит в силу по истечении 10 дней с даты его публикации на сайте Евразийской экономической комиссии.