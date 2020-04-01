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Избившую Джонни Деппа Эмбер Херд задумали уволить из нового «Аквамена»

Избившую Джонни Деппа Эмбер Херд задумали уволить из нового «Аквамена»Эмбер ХердКадр: фильм «Аквамен»

В компании Warner Bros. задумали уволить из нового «Аквамена» актрису Эмбер Херд, которая должна была исполнить роль Меры. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

Зрители просят заменить избившую Джонни Деппа звезду на Эмилию Кларк, которая прославилась благодаря проекту «Игра престолов». Съемки второй части блокбастера начнутся не раньше следующего года, поэтому у студии впереди достаточно времени, чтобы решить вопрос с ролью Херд. Уточняется, что в Warner Bros. планируют либо окончательно приостановить сотрудничество с артисткой, либо значительно сократить экранное время ее героини.

В декабре фанаты Деппа потребовали лишить Херд роли в «Аквамене» и создали соответствующую петицию, которую на момент выхода заметки подписали более 39 тысяч человек. Поклонники обвиняли бывшую супругу звезды «Пиратов Карбиского моря» в применении насилия, а также в попытках испортить репутацию экс-мужа.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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