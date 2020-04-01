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"Я все знал": Трамп признался в замалчивании правды о коронавирусе

"Я все знал": Трамп признался в замалчивании правды о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп признался, что скрывал правду об опасности коронавирусной инфекции еще в самом начале пандемии. Как сообщает Business Insider, он посчитал, что это поможет предотвратить панику.

Трамп пояснил, что хотел дать людям надежду и пытался не показаться пессимистом. По мнению некоторых специалистов в сфере здравоохранения, в результате он существенно задержал принятие необходимых мер.

Я все знал. Я знал, что это может продолжиться ужасно, и я знал, что, возможно, все будет хорошо.

До этого американский лидер заявил, что, если от вируса погибнут около 200 тысяч граждан, это будет означать, что власти "хорошо поработали". Если бы Белый дом ничего не делал, COVID-19 унес бы жизни свыше 2 млн человек в США, считает он. Согласно предварительным оценкам, восстановление страны после пандемии начнется в июне.

Всего в мире от последствий коронавирусной инфекции погибли 42 тысячи человек, выздоровели 179 тысяч. Общее число случаев заражения составляет 862 тысячи.

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По материалам: uposters.ru

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