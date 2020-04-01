Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Я зарабатывала эскортом": Дана Борисова вспомнила, как продавала тело из-за наркомании

"Я зарабатывала эскортом": Дана Борисова вспомнила, как продавала тело из-за наркомании

43-летняя Дана Борисова не скрывает, что несколько лет злоупотребляла запрещенными веществами. Чтобы зарабатывать на жизнь, телеведущая промышляла эскортом.

По словам Даны Борисовой, тогда она соглашалась на неприличные предложения мужчин, занимаясь с ними сексом за деньги.

Я не скрываю, что в то время, когда принимала запрещенные препараты, позволяла себе зарабатывать на жизнь разными способами, в том числе и эскортом. Я была разложившейся личностью, поэтому соглашалась на секс за деньги

Как уверяет телеведущая, последние три года она живет в трезвости и больше не зарабатывает на жизнь, предоставляя эскорт-услуги.

По факту у меня в последнее время вообще очень мало секса. Запросы высокие. У меня было много мужчин, когда я была нетрезва. Сейчас даже не знаю, как с мужчинами надо обращаться. Как-то меня напрягают отношения. Поэтому секса, наверное, у меня гораздо меньше, чем у продавщицы пирожных из нашего магазина

Дана Борисова понимает, что отсутствие секса крайне негативно сказывается на здоровье, однако ничего не может поделать.

"Сейчас отношусь к партнерам очень требовательно. Хотя секс люблю! Теперь у меня выборочно: с кем хочу, с тем и сплю. Но посторонних боюсь подпускать. Тех мужчин, с которыми у меня раньше не было интима, побаиваюсь", - признается звезда изданию "Собеседник".

По словам Борисовой, именно поэтому после выздоровления у нее был секс с Данко, с которым задолго до этого Дана крутила роман.

Как отметила телеведущая, как любовник певец ее полностью устраивал, однако впоследствии якобы ушел от нее к молодой.

Как писал NEWSTES, ранее Дана Борисова похвасталась, что ей предложили 300 тысяч за ночь любви.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Отар Кушанашвили вспомнил, как его избили из-за конфликта с Аллой Пугачевой
Отар Кушанашвили вспомнил, как его избили из-за конфликта с Аллой
«Проблему нужно решать»: Олдрих Грунд об экстрадиции добровольцев Россией
«Проблему нужно решать»: Олдрих Грунд об экстрадиции добровольцев
В ДНР выявили второй случай заражения коронавирусом
В ДНР выявили второй случай заражения коронавирусом
Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
Путин рассказал о риске ценового всплеска на рынке нефти
Путин рассказал о риске ценового всплеска на рынке нефти
Создатель «Дома-2» рассказал Собчак о предательстве ТНТ
Создатель «Дома-2» рассказал Собчак о предательстве ТНТ
"Я зарабатывала эскортом": Дана Борисова вспомнила, как продавала тело из-за наркомании
"Я зарабатывала эскортом": Дана Борисова вспомнила, как продавала
Путин обложил налогом банковские вклады
Путин обложил налогом банковские вклады
Число смертей от коронавируса в Италии превысило 13 тысяч
Число смертей от коронавируса в Италии превысило 13 тысяч
Путин ввел штрафы за нарушение карантина
Путин ввел штрафы за нарушение карантина
Начальница «превратилась» в картошку во время деловой встречи
Начальница «превратилась» в картошку во время деловой встречи
Испытание вакцины от коронавируса на добровольцах хотят начать 29 июня
Испытание вакцины от коронавируса на добровольцах хотят начать 29 июня

Топ на сегодня

У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке оборудования
Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
«Евротройка» пошла поперёк США: Иран получил партию медицинского груза
«Евротройка» пошла поперёк США: Иран получил партию медицинского груза
Возможные потери бизнеса от нерабочей недели оценили в 1 трлн рублей
Возможные потери бизнеса от нерабочей недели оценили в 1 трлн рублей

Еще по теме

Мать Даны Борисовой заставляла ее пить успокоительные препараты
У Даны Борисовой катастрофически не хватает денег
Дане Борисовой предложили 300 тысяч за секс
Дана Борисова обвинила Елену Хангу в колдовстве