"Я зарабатывала эскортом": Дана Борисова вспомнила, как продавала тело из-за наркомании

Вадим Карасев

43-летняя Дана Борисова не скрывает, что несколько лет злоупотребляла запрещенными веществами. Чтобы зарабатывать на жизнь, телеведущая промышляла эскортом.

По словам Даны Борисовой, тогда она соглашалась на неприличные предложения мужчин, занимаясь с ними сексом за деньги.



Я не скрываю, что в то время, когда принимала запрещенные препараты, позволяла себе зарабатывать на жизнь разными способами, в том числе и эскортом. Я была разложившейся личностью, поэтому соглашалась на секс за деньги



Как уверяет телеведущая, последние три года она живет в трезвости и больше не зарабатывает на жизнь, предоставляя эскорт-услуги.

По факту у меня в последнее время вообще очень мало секса. Запросы высокие. У меня было много мужчин, когда я была нетрезва. Сейчас даже не знаю, как с мужчинами надо обращаться. Как-то меня напрягают отношения. Поэтому секса, наверное, у меня гораздо меньше, чем у продавщицы пирожных из нашего магазина

Дана Борисова понимает, что отсутствие секса крайне негативно сказывается на здоровье, однако ничего не может поделать.

"Сейчас отношусь к партнерам очень требовательно. Хотя секс люблю! Теперь у меня выборочно: с кем хочу, с тем и сплю. Но посторонних боюсь подпускать. Тех мужчин, с которыми у меня раньше не было интима, побаиваюсь", - признается звезда изданию "Собеседник".

По словам Борисовой, именно поэтому после выздоровления у нее был секс с Данко, с которым задолго до этого Дана крутила роман.

Как отметила телеведущая, как любовник певец ее полностью устраивал, однако впоследствии якобы ушел от нее к молодой.

Как писал NEWSTES, ранее Дана Борисова похвасталась, что ей предложили 300 тысяч за ночь любви.