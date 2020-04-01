"Я зарабатывала эскортом": Дана Борисова вспомнила, как продавала тело из-за наркомании
43-летняя Дана Борисова не скрывает, что несколько лет злоупотребляла запрещенными веществами. Чтобы зарабатывать на жизнь, телеведущая промышляла эскортом.
По словам Даны Борисовой, тогда она соглашалась на неприличные предложения мужчин, занимаясь с ними сексом за деньги.
Как уверяет телеведущая, последние три года она живет в трезвости и больше не зарабатывает на жизнь, предоставляя эскорт-услуги.
Дана Борисова понимает, что отсутствие секса крайне негативно сказывается на здоровье, однако ничего не может поделать.
"Сейчас отношусь к партнерам очень требовательно. Хотя секс люблю! Теперь у меня выборочно: с кем хочу, с тем и сплю. Но посторонних боюсь подпускать. Тех мужчин, с которыми у меня раньше не было интима, побаиваюсь", - признается звезда изданию "Собеседник".
По словам Борисовой, именно поэтому после выздоровления у нее был секс с Данко, с которым задолго до этого Дана крутила роман.
Как отметила телеведущая, как любовник певец ее полностью устраивал, однако впоследствии якобы ушел от нее к молодой.
Как писал NEWSTES, ранее Дана Борисова похвасталась, что ей предложили 300 тысяч за ночь любви.