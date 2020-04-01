Эксперт предостерег покупателей от предоплаты заказа в интернете

Лидия Мартынова

Мошенники стали создавать автономные интернет-страницы с популярными сейчас из-за коронавируса товарами, чтобы похищать деньги у доверчивых покупателей, сообщил РИА Новости эксперт по кибербезопасности движения "Сильная Россия" Алексей Курочкин.

"Основная проблема, что многие товары – маски, электронные термометры – стали пользоваться популярностью в последнее время на фоне коронавируса. И появляются такие лэндинг пэйджи (landing page, автономная интернет-страница – ред.), обещают завтра все привезти, все доставить. Говорят так про любой товар, который актуальный или дефицитный на данный момент. Предлагается предоплата. Человек вводит данные своей карточки, списывается оплата. И тут же с этой карточки совершаются какие-то другие покупки. Естественно, товаров он не получает", - сказал Курочкин.

Эксперт посоветовал пользоваться только проверенными сайтами, порталами и онлайн магазинами. Проверять информацию об интернет-страницах, а также юридически важные сведения о компании – ИНН и другие данные. Кроме того, Курочкин рекомендовал не выбирать варианты с предоплатой, чтобы рассчитаться за покупку.

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