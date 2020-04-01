Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Эксперт предостерег покупателей от предоплаты заказа в интернете

Эксперт предостерег покупателей от предоплаты заказа в интернете

Эксперт предостерег покупателей от предоплаты заказа в интернете
Мошенники стали создавать автономные интернет-страницы с популярными сейчас из-за коронавируса товарами, чтобы похищать деньги у доверчивых покупателей, сообщил РИА Новости эксперт по кибербезопасности движения "Сильная Россия" Алексей Курочкин.

"Основная проблема, что многие товары – маски, электронные термометры – стали пользоваться популярностью в последнее время на фоне коронавируса. И появляются такие лэндинг пэйджи (landing page, автономная интернет-страница – ред.), обещают завтра все привезти, все доставить. Говорят так про любой товар, который актуальный или дефицитный на данный момент. Предлагается предоплата. Человек вводит данные своей карточки, списывается оплата. И тут же с этой карточки совершаются какие-то другие покупки. Естественно, товаров он не получает", - сказал Курочкин.

Эксперт посоветовал пользоваться только проверенными сайтами, порталами и онлайн магазинами. Проверять информацию об интернет-страницах, а также юридически важные сведения о компании – ИНН и другие данные. Кроме того, Курочкин рекомендовал не выбирать варианты с предоплатой, чтобы рассчитаться за покупку.


стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Улыбаемся и сидим дома: новые мемы про коронавирус, карантин и простое "русское авось"
Улыбаемся и сидим дома: новые мемы про коронавирус, карантин и
Эксперт предостерег покупателей от предоплаты заказа в интернете
Эксперт предостерег покупателей от предоплаты заказа в интернете
В ЕС отметили важность усиления помощи Венесуэле на фоне COVID-19
В ЕС отметили важность усиления помощи Венесуэле на фоне COVID-19
Премьер Мишустин снял с должности замминистра здравоохранения России
Премьер Мишустин снял с должности замминистра здравоохранения России
"Алроса" на снимет ограничения по выкупу алмазного сырья
"Алроса" на снимет ограничения по выкупу алмазного сырья
Появление в Google Play приложения для контроля изоляции москвичей объяснили
Появление в Google Play приложения для контроля изоляции москвичей
Владимир Путин перешел на удаленную работу
Владимир Путин перешел на удаленную работу
Новый тест определяет пятьдесят видов рака по образцу крови
Новый тест определяет пятьдесят видов рака по образцу крови
Лауреатом премии памяти Астрид Лингдрен стала писатель из Южной Кореи
Лауреатом премии памяти Астрид Лингдрен стала писатель из Южной Кореи
Как выбрать свадебное платье: народные приметы и советы экстрасенсов
Как выбрать свадебное платье: народные приметы и советы экстрасенсов
"Я все знал": Трамп признался в замалчивании правды о коронавирусе
"Я все знал": Трамп признался в замалчивании правды о коронавирусе
Подсчитан ущерб российскому бизнесу из-за коронавируса
Подсчитан ущерб российскому бизнесу из-за коронавируса

Топ на сегодня

"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Армянскую оппозицию обвинили в «парализации» системы здравоохранения страны
Армянскую оппозицию обвинили в «парализации» системы здравоохранения
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО

Еще по теме

В Сети увеличилось количество пользователей, совершающих крупные покупки
Доля покупателей интернет-магазинов в России выросла до 25%
Дума защитила права покупателей товаров в интернете
Россияне заметно сократили расходы на онлайн-шопинг