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Экспортная цена российской нефти ушла в минус

Экспортная цена российской нефти ушла в минус
Из-за резкого снижения мировых нефтяных котировок ценовые формулы для установления стоимости черного золота на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Об этом сообщает новостная служба аналитического агентства Argus.

Как сообщает агентство, из-за беспрецедентного падения цен на нефть на российском рынке сложилась парадоксальная ситуация.

"Ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значениям. Эти формулы служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке", — говорится в статье.


Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА" в понедельник равнялась минус 1,007 тысячи рублей за тонну, а во вторник снизилась до минус 1,2 тысячи. Для поставки на условиях FIP продавец обязан доставить товар к трубопроводу за свой счет.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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