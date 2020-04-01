Экспортная цена российской нефти ушла в минус

Анастасия Иванова

Из-за резкого снижения мировых нефтяных котировок ценовые формулы для установления стоимости черного золота на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными. Об этом сообщает новостная служба аналитического агентства Argus.

Как сообщает агентство, из-за беспрецедентного падения цен на нефть на российском рынке сложилась парадоксальная ситуация.

"Ценовые формулы начали соответствовать отрицательным значениям. Эти формулы служат основным ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке", — говорится в статье.

Urals FIP Западная Сибирь ФОРМУЛА" в понедельник равнялась минус 1,007 тысячи рублей за тонну, а во вторник снизилась до минус 1,2 тысячи. Для поставки на условиях FIP продавец обязан доставить товар к трубопроводу за свой счет.