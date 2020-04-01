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Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции, опаснее COVID-19

Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции, опаснее COVID-19
Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая будет опаснее COVID-19.

После преодоления нынешней пандемии может появиться еще более опасный вирус, предупредил Гундаров. "В частности, коронавирус оказался более сильным, чем грипп. Следующая болезнь может быть еще более агрессивной", — отметил он.

# Россия
По материалам: ria.ru

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