Эпидемиолог предупредил о риске появления инфекции, опаснее COVID-19

Влада Некрасова

Доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров заявил в интервью "Вечерней Москве", что в будущем может появиться инфекция, которая будет опаснее COVID-19.

После преодоления нынешней пандемии может появиться еще более опасный вирус, предупредил Гундаров. "В частности, коронавирус оказался более сильным, чем грипп. Следующая болезнь может быть еще более агрессивной", — отметил он.