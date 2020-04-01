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"Это сценарий": Рудковская прокомментировала развод Джигана и Самойловой

"Это сценарий": Рудковская прокомментировала развод Джигана и Самойловой

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская прокомментировала заявление Оксаны Самойловой о разводе. Рудковская написала на своей странице в соцсети, что считает все это"офигенно придуманным сценарием".


Продюсер отметила, за это время у Джигана и Самойловой прибавилось очень много подписчиков, поэтому им выгодно держать публику в напряжении, пишет Актуальные новости.

Однако немного позднее Рудковская выложила еще один пост. Она написала, что поговорила с Оксаной.


# Шоу-бизнес / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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