"Это сценарий": Рудковская прокомментировала развод Джигана и Самойловой
Сегодня, 12:27 Вадим Карасев
Продюсер Димы Билана Яна Рудковская прокомментировала заявление Оксаны Самойловой о разводе. Рудковская написала на своей странице в соцсети, что считает все это"офигенно придуманным сценарием".
Продюсер отметила, за это время у Джигана и Самойловой прибавилось очень много подписчиков, поэтому им выгодно держать публику в напряжении, пишет Актуальные новости.
Однако немного позднее Рудковская выложила еще один пост. Она написала, что поговорила с Оксаной.
По материалам: u-f.ru