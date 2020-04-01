К вновь извинившемуся Гуфу приехала полиция из-за жестокого видео с собаками

Вадим Карасев

ГуфФото: @therealguf

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, извинился за съемку жестокого видео, на котором его собака по кличке Гуччи нападает на соседского пса. Хип-хоп-исполнитель заявил в сторис Instagram, что из-за трансляции к нему приехала полиция.

«У меня всю жизнь собаки. Все мои близкие знают, как я люблю животных. Соседские собаки были без поводка. Ни одна собака при съемках данного видео не пострадала. У соседей ко мне нет никаких претензий. Приезжала полиция. К ним поступило 1000 вызовов! Успокойтесь. Живите дружно. Извиниться могу только за то, что снимал это на камеру», — написал Гуф.

31 марта сообщалось, что Гуф позволил своей собаке покусать соседского пса и посмеялся над этим. Он вел трансляцию происходящего на своей странице в Instagram. Рэпер спрашивал у подписчиков, хотят ли они, чтобы он отпустил питомца. Зоозащитники из общественной организации «Зооправо» захотели наказать Долматова и привлечь его к уголовной и административной ответственности за жестокое обращение с животными.

В октябре Гуф назвал кавказских женщин «хачухами» и извинился.