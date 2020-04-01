Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кабмин будет устанавливать требования к теплосетевым компаниям

Кабмин будет устанавливать требования к теплосетевым компаниям

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на уменьшение числа неэффективных теплосетевых организаций. Документ опубликован на портале правовой информации.

Правительство получает право устанавливать требования для таких организаций. Это, в частности, критерии и порядок отнесения владельцев тепловых объектов к теплосетевым организациям, в том числе исходя из технических характеристик таких объектов, количественных или качественных показателей их деятельности.

В России сегодня работает около 66 тысяч теплосетевых организаций, из которых 44 тысячи занимается и производством, и передачей тепла, 11 тысяч — только передачей и 11 тысяч — только производством. Закон позволит снизить число неэффективных компаний.

Ранее теплосетевой организацией могли признать любого владельца тепловой сети, даже если её длина — 1 метр. В итоге были созданы организации, которые не могли качественно обеспечить потребителей теплом. Они полностью функционируют за счёт тарифов, которые оплачиваются конечными потребителями за отопление, что способствует формированию множества мелких компаний, являющихся теплосетевыми лишь на бумаге.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год
Лев Лещенко поблагодарил участников флешмоба "Надежда" за поддержку
Лев Лещенко поблагодарил участников флешмоба "Надежда" за поддержку
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд в ЛНР
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд
Лунный день сегодня 1 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 1 апреля 2020 года
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Прожившей всю жизнь в московской клинике девочке нашли новую семью
Прожившей всю жизнь в московской клинике девочке нашли новую семью
Кристина Орбайкайте устроила тихий семейный праздник в честь восьмилетия дочери Клавы
Кристина Орбайкайте устроила тихий семейный праздник в честь
Главред "Литературной газеты" назвал Зорина эталоном интеллигентности
Главред "Литературной газеты" назвал Зорина эталоном интеллигентности
Врач рассказал, какая погода замедляет коронавирус
Врач рассказал, какая погода замедляет коронавирус
Улыбаемся и сидим дома: новые мемы про коронавирус, карантин и простое "русское авось"
Улыбаемся и сидим дома: новые мемы про коронавирус, карантин и
Эксперт предостерег покупателей от предоплаты заказа в интернете
Эксперт предостерег покупателей от предоплаты заказа в интернете

Топ на сегодня

У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке оборудования
Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке
Армянскую оппозицию обвинили в «парализации» системы здравоохранения страны
Армянскую оппозицию обвинили в «парализации» системы здравоохранения
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Мишустин отправил в отставку ряд глав департаментов правительства
Мишустин отправил в отставку ряд глав департаментов правительства

Еще по теме

Правительство установит требования к теплосетевым организациям
Кабмину предложили установить критерии добросовестной теплосетевой организации
Президент России подписал закон о волонтерстве
Путин подписал законопроект о детском отдыхе