Кабмин будет устанавливать требования к теплосетевым компаниям

Лидия Мартынова

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на уменьшение числа неэффективных теплосетевых организаций. Документ опубликован на портале правовой информации.

Правительство получает право устанавливать требования для таких организаций. Это, в частности, критерии и порядок отнесения владельцев тепловых объектов к теплосетевым организациям, в том числе исходя из технических характеристик таких объектов, количественных или качественных показателей их деятельности.

В России сегодня работает около 66 тысяч теплосетевых организаций, из которых 44 тысячи занимается и производством, и передачей тепла, 11 тысяч — только передачей и 11 тысяч — только производством. Закон позволит снизить число неэффективных компаний.

Ранее теплосетевой организацией могли признать любого владельца тепловой сети, даже если её длина — 1 метр. В итоге были созданы организации, которые не могли качественно обеспечить потребителей теплом. Они полностью функционируют за счёт тарифов, которые оплачиваются конечными потребителями за отопление, что способствует формированию множества мелких компаний, являющихся теплосетевыми лишь на бумаге.

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