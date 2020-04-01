Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кабмин разрешил больным COVID-19 выходить в магазины и аптеки

Кабмин разрешил больным COVID-19 выходить в магазины и аптеки
Украинцам с подтвержденным COVID-19 разрешили в неотложных случаях выходить в аптеки и магазины.
Об этом сообщает Правительственный портал.

Сказано, что лечащий врач, самостоятельно определяет срок самоизоляции больного и контактных.
"Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра", – сказано в документе.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Милош Бикович о предпочтениях в девушках: «Не надо играть, быть сукой»
Милош Бикович о предпочтениях в девушках: «Не надо играть, быть сукой»
Тест на коронавирус прошли более 4 тыс. военнослужащих в России
Тест на коронавирус прошли более 4 тыс. военнослужащих в России
Мошенники нашли способ нажиться на пострадавших от коронавируса россиянах
Мошенники нашли способ нажиться на пострадавших от коронавируса
Последним рейсом из Бразилии в Россию эвакуируют 150 человек
Последним рейсом из Бразилии в Россию эвакуируют 150 человек
В ЛДПР заявили о переносе встречи фракции с Мишустиным
В ЛДПР заявили о переносе встречи фракции с Мишустиным
Князь Монако Альбер II вышел из самоизоляции после перенесенного коронавируса и рассказал о нем
Князь Монако Альбер II вышел из самоизоляции после перенесенного
Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%
Социальные пенсии в России проиндексировали на 6,4%
Малышева объяснила высокую выживаемость евреев во время эпидемий
Малышева объяснила высокую выживаемость евреев во время эпидемий
Три женских образа, которые вредят энергетике и приносят неудачи
Три женских образа, которые вредят энергетике и приносят неудачи
Адвокат предупредила о всплеске в России жалоб на насилие после карантина
Адвокат предупредила о всплеске в России жалоб на насилие после
СМИ: страны Парижского клуба простят Сомали 67% ее внешнего долга
СМИ: страны Парижского клуба простят Сомали 67% ее внешнего долга
Трамп рассматривает возможность закрытия границ с Бразилией
Трамп рассматривает возможность закрытия границ с Бразилией

Топ на сегодня

«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял флаг ЕС
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Россияне забрали из банков валюту на триллионы долларов
Россияне забрали из банков валюту на триллионы долларов

Еще по теме

Кабмин усилил карантинные меры: что решило правительство
Больше десяти не собираться: стало известно, как Кабмин намерен противодействовать коронавирусу
ГД в осеннюю сессию рассмотрит проект о продаже лекарств через интернет
Кабмин увеличил объем субвенций на обеспечение россиян лекарствами