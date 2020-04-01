Кабмин разрешил больным COVID-19 выходить в магазины и аптеки

Анастасия Иванова

Украинцам с подтвержденным COVID-19 разрешили в неотложных случаях выходить в аптеки и магазины.Об этом сообщает Правительственный портал.Сказано, что лечащий врач, самостоятельно определяет срок самоизоляции больного и контактных."Разрешается посещение в неотложных случаях мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и учреждений здравоохранения при использовании средств индивидуальной защиты и соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра", – сказано в документе.