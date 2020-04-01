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Как выбрать свадебное платье: народные приметы и советы экстрасенсов

Как выбрать свадебное платье: народные приметы и советы экстрасенсов

Счастливое замужество — мечта многих, и для того, чтобы она воплотилась в реальность, стоит учесть как народные приметы, так и советы экстрасенсов. С их помощью получится выбрать тот свадебный наряд, который станет символом счастья и взаимной любви на долгие годы.

Свадебный наряд считается самым важным атрибутом праздничного дня. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее позаботиться о выборе платья, чтобы в знаменательный день не только выглядеть потрясающе, но и привлечь в жизнь удачу для счастливого семейного будущего. Кроме того, грамотный выбор платья поможет избежать сглаза и порчи, а наряд может стать настоящим талисманом счастья.


Народные приметы о свадебном наряде

Примета гласит, что свадебное платье должно быть новым. Взятое напрокат или купленное с рук, оно не принесет счастья новой семье. Тем не менее допускается приобретение такого наряда, но перед примеркой его обязательно очищают от чуждой энергетики с помощью церковной свечи, святой воды и молитв.

По примете свадебное платье лучше всего сшить своими руками. Заряд позитивной энергетики обеспечит защиту от любого зла и поможет войти в новый статус, привлекая в замужнюю жизнь благополучие.

Народная мудрость гласит, что платье должно быть цельного покроя, чтобы в семейной жизни не было места конфликтам и изменам. Отсутствие отдельных юбок и корсетов обеспечивает молодоженам целостность.


Отношения супругов могут стать запутанными, если на платье множество узлов и переплетений.

Свадебный наряд не должен быть слишком открытым: глубокое декольте или обнаженная спина ведут к ветрености и привлекают в супружескую жизнь если не измены, то как минимум несерьезное отношение к новому статусу.

Еще одна примета гласит, что невесте нужно выбирать длинное платье, чтобы брак был длиной в целую жизнь.

Защитить себя от сглаза и порчи поможет булавка, приколотая к платью в незаметном месте.

Советы экстрасенсов по поводу выбора свадебного наряда

По мнению экстрасенсов платье на невесте должно быть одно в иначе всего свадебного дня, иначе смена гардероба может повлечь измены со стороны супруга.


Еще одно мнение гласит, что если фата будет длиннее платья, то завистницы смогут навредить будущему влюбленных, наступив на нее и пожелав брачующимся разные неприятности.

На платье не должно быть нитей, которые могут вырвать недоброжелатели, чтобы навести порчу. Перед тем, как надеть наряд, невесты должны проверить свои платья. Небольшие дырочки могут привести к бедности в замужестве, а пятна — к болезням и невзгодам.

Еще одно мнение гласит, что тем, кто собирается пошить платье, заказ нужно делать у швеи, находящейся в счастливом браке. Энергетика человека, создающего свадебный наряд, переходит на изделие, а значит, выбирать нужно счастливого и позитивно настроенного человека, чтобы не перенять у него печали и страдания.

Экстрасенсы отзываются и о цвете свадебного наряда. По их мнению белый — это не только символ невинности и чистоты помыслов, но и способ передать свое послание во Вселенную о готовности поддерживать мир и гармонию в семье. Выбрав золотистый оттенок, невесты посылают в пространство призыв о богатстве и процветании семьи, а розовые оттенки гласят, что будущие жены будут хорошими хранительницами очага и прекрасными матерями.

Платье, надетое невестой, считается ее личным оберегом, и перед тем, как облачиться в свадебный наряд, стоит прочитать заговор на благополучие или провести обряд, направленный на устранение препятствий в супружеской жизни.

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По материалам: dailyhoro.ru

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