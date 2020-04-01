Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Кличко обещает до 10 тысяч доплаты врачам, которые спасают от коронавируса

Кличко обещает до 10 тысяч доплаты врачам, которые спасают от коронавируса

Кличко обещает до 10 тысяч доплаты врачам, которые спасают от коронавируса
Доплата врачам инфекционных отделений, спасающих киевлян от коронавируса, составит в 5 до 10 тысяч гривен. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

"Особое внимание и финансирование получат медицинские работники, которые работают и будут работать с больными коронавирусом. Доплата врачам инфекционных отделений, которые спасают и будут спасать киевлян от вируса, составит в 5 до 10 тысяч гривен", - сказал Кличко.

Он отметил, что первые выплаты медики столицы получат уже в апреле.
Кличко напомнил, что на прошлом заседании Киевсовет увеличил финансирование медицинских учреждений в условиях борьбы с COVID-19. На доплаты столичным медикам выделили почти 894 миллиона гривен.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Геофизики подтвердили теорию происхождения хоровых излучений в магнитосфере Земли
Геофизики подтвердили теорию происхождения хоровых излучений в
Британию раскритиковали за «стадный иммунитет» в борьбе с коронавирусом
Британию раскритиковали за «стадный иммунитет» в борьбе с
Михаил Полицеймако стал отцом в четвертый раз
Михаил Полицеймако стал отцом в четвертый раз
Третий сезон "Убивая Еву" покажут раньше, чем планировалось
Третий сезон "Убивая Еву" покажут раньше, чем планировалось
Худрук МХАТа Эдуард Бояков рассказал о «конфликте» с Дорониной и премьерах
Худрук МХАТа Эдуард Бояков рассказал о «конфликте» с Дорониной и
Рынку нефти предсказали апокалипсис
Рынку нефти предсказали апокалипсис
В Сирию за сутки не вернулся ни один беженец из-за рубежа
В Сирию за сутки не вернулся ни один беженец из-за рубежа
За сутки в России заразились 440 человек, скончались 7, вылечились 69
За сутки в России заразились 440 человек, скончались 7, вылечились 69
Богатейшие россияне потеряли в марте 33 миллиарда долларов
Богатейшие россияне потеряли в марте 33 миллиарда долларов
В России за сутки выявлено 440 новых больных коронавирусом
В России за сутки выявлено 440 новых больных коронавирусом
Антипасха в апреле 2020 года: что за праздник и как отмечать?
Антипасха в апреле 2020 года: что за праздник и как отмечать?
В России зарегистрировали еще 440 случаев коронавируса
В России зарегистрировали еще 440 случаев коронавируса

Топ на сегодня

«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял флаг ЕС
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО

Еще по теме

Кличко ожидает рекордного роста инвестиций
Кличко пытался «покорить» Днепр. Получилось так себе (видео)
Кличко выдал очередной перл: киевляне просыпались без разрешения
Кличко: Киев выделил на каждого первоклассника рекордные 6,3 тысяч