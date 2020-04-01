Кличко обещает до 10 тысяч доплаты врачам, которые спасают от коронавируса

Лидия Мартынова

Доплата врачам инфекционных отделений, спасающих киевлян от коронавируса, составит в 5 до 10 тысяч гривен. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге."Особое внимание и финансирование получат медицинские работники, которые работают и будут работать с больными коронавирусом. Доплата врачам инфекционных отделений, которые спасают и будут спасать киевлян от вируса, составит в 5 до 10 тысяч гривен", - сказал Кличко.Он отметил, что первые выплаты медики столицы получат уже в апреле.Кличко напомнил, что на прошлом заседании Киевсовет увеличил финансирование медицинских учреждений в условиях борьбы с COVID-19. На доплаты столичным медикам выделили почти 894 миллиона гривен.