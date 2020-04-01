Князь Монако Альбер II вышел из самоизоляции после перенесенного коронавируса и рассказал о нем

Вадим Карасев

Еще один представитель европейской монархии благополучно перенес коронавирус — 62-летний князь Монако Альбер II вернулся к своей семье после двухнедельного карантина. С середине марта пресса сообщила, что правящий князь сдал анализ на Covid-19 и получил положительный результат теста, после чего началась его двухнедельная изоляция во дворце. Накануне ее завершения князь рассказал о своем опыте борьбы с инфекцией.

Все в порядке. У меня остался лишь небольшой кашель, что вполне нормально. Врачи разрешили мне выйти из изоляции, но посоветовали не встречаться сразу со всей семьей, а подождать еще сутки,— рассказал он о самочувствии.





Князь Альбер IIВ минувший вторник Альбер II отправился в свою резиденцию Roc Agel, где находится его 42-летняя супруга княгиня Шарлен и их пятилетние дети Габриэлла и Жак.

Надеюсь, меня встретят с плакатом "Добро пожаловать домой". Все это время мы с женой созванивались каждый вечер. Дети знали, что я болен, поэтому должен держаться от них подальше,— добавил князь.





Княгиня Шарлен и князь Альбер II с детьми

Он рассказал, что болезнь не заставила его отказаться от дел, поэтому он был на связи с членами правительства и следил за ситуацией в стране. Князь Альбер II позволял себе прогулки в саду. О природе он высказался отдельно: по его мнению, пандемия должна открыть людям глаза на проблемы окружающей среды.

Я почти уверен, что у пандемии есть положительные стороны. Она может усилить внимание людей к природе. Мы должны заботиться о чистоте окружающей среды, потому что от этого зависит наше здоровье. В большинстве стран, где здравоохранение не было приоритетом, оно станет им, — сказал Альбер II.





Комментируя слухи о том, что он мог заразить коронавирусом принца Чарльза во время встречи в Лондоне, князь Монако выразил обеспокоенность тем, что наследник британского престола слишком рано вышел из карантина. Самоизоляция принца Уэльского продолжалась семь дней в соответствии с рекомендациями британских медиков.

Думаю, в этом есть доля риска. Если ваш тест на коронавирус положительный, необходимо оставаться на карантине в течение 14 дней. Вы можете быть со своей семьей, но не стоит выходить на улицу и рисковать здоровьем большого числа людей,— выразил свое мнение князь.



