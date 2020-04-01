Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Контактировавшая с Лещенко Кудрявцева раскрыла результаты теста на коронавирус

Контактировавшая с Лещенко Кудрявцева раскрыла результаты теста на коронавирусЛера Кудрявцева Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Телеведущая Лера Кудрявцева, контактировавшая с заразившимся коронавирусом певцом Львом Лещенко, сдала анализ на COVID-19. Результаты теста она раскрыла изданию StarHit.

Кудрявцева сообщила, что очень серьезно отнеслась к ситуации. Ожидая результаты теста, она изолировалась в отдельной квартире. Ведущая сдала анализ на прошлой неделе. При этом медики предупредили ее, что перезвонят в течение трех дней только в случае положительного результата. «Они сообщают по телефону только положительные случаи», — уточнила ведущая.

По словам Кудрявцевой, с момента сдачи анализа прошло гораздо больше времени, но ей никто не перезвонил, что означает, что результат отрицательный. Поэтому она вернулась домой и воссоединилась с семьей.

В конце марта юморист Владимир Винокур, друг Лещенко, сдал анализ на COVID-19. В результатах теста, которые он опубликовал, говорится, что коронавирус SARS-CoV-2 у юмориста не обнаружен.

Ранее Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки в честь дня рождения сестры Игоря Крутого, на которой присутствовал и заразившийся коронавирусом Лещенко. По словам Кудрявцевой, гости мероприятия вели себя ответственно, а Лещенко поздравил именинницу и вскоре уехал.

24 марта Лещенко был госпитализирован в ГКБ №40 в московской Коммунарке. Позднее у певца был подтвержден коронавирус. Артист заболел после гастролей в США. По возвращении он посетил вечеринку по случаю дня рождения Аллы Крутой, где встретился со многими российскими звездами, а также побывал на съемках передачи Андрея Малахова.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Я все знал": Трамп признался в замалчивании правды о коронавирусе
"Я все знал": Трамп признался в замалчивании правды о коронавирусе
Подсчитан ущерб российскому бизнесу из-за коронавируса
Подсчитан ущерб российскому бизнесу из-за коронавируса
Путин проведет совещание с правительством в дистанционном формате
Путин проведет совещание с правительством в дистанционном формате
Познер обвинил россиян в халатности и беспечности
Познер обвинил россиян в халатности и беспечности
Пригожин обсудил заработки и многомиллионные отчисления Валерии властям
Пригожин обсудил заработки и многомиллионные отчисления Валерии
Ростуризм: Почти все наши организованные туристы вернулись в Россию
Ростуризм: Почти все наши организованные туристы вернулись в Россию
Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч
Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 100 тысяч
Контактировавшая с Лещенко Кудрявцева раскрыла результаты теста на коронавирус
Контактировавшая с Лещенко Кудрявцева раскрыла результаты теста на
Эмма Уотсон восхитилась сексуальными БДСМ-практиками
Эмма Уотсон восхитилась сексуальными БДСМ-практиками
Геофизики подтвердили теорию происхождения хоровых излучений в магнитосфере Земли
Геофизики подтвердили теорию происхождения хоровых излучений в
Британию раскритиковали за «стадный иммунитет» в борьбе с коронавирусом
Британию раскритиковали за «стадный иммунитет» в борьбе с
Михаил Полицеймако стал отцом в четвертый раз
Михаил Полицеймако стал отцом в четвертый раз

Топ на сегодня

"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Армянскую оппозицию обвинили в «парализации» системы здравоохранения страны
Армянскую оппозицию обвинили в «парализации» системы здравоохранения

Еще по теме

Винокур раскрыл результаты теста на коронавирус
Кудрявцева рассказала о вечеринке с заразившимся коронавирусом Лещенко
Кудрявцева раскрыла подробности вечеринки с заразившимся коронавирусом Лещенко
У Леры Кудрявцевой обнаружили наследственное заболевание