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Кристина Орбайкайте устроила тихий семейный праздник в честь восьмилетия дочери Клавы

Кристина Орбайкайте устроила тихий семейный праздник в честь восьмилетия дочери Клавы

На днях дочери 48-летней Кристины Орбакайте и 42-летнего Михаила Земцова Клавдии исполнилось восемь лет. Родители решили не лишать девочку праздника из-за введенного режима самоизоляции и отметили день рождения в узком семейном кругу.

Орбайкате заказала для дочки розовый праздничный торт, украшенный бабочками и цветами, с надписью "С днем рождения, Клавдия!". В присутствии только самых близких людей, мамы и папы, девочка задула свечи на сладком угощении и загадала желание.


В сам день рождения Кристина опубликовала в инстаграме фото дочери и сопроводила его трогательными словами:

Мой нежный ангел с характером Овна. С днем рождения, Клавочка! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)


Клавдия Земцова

Бабушка Клавы, 70-летняя Алла Пугачева, и ее супруг Максим Галкин вместе с детьми Лизой и Гарри не смогли присутствовать на домашней вечеринке в честь восьмилетия девочки, потому что сейчас соблюдают режим самоизоляции в своем загородном доме. Однако они присоединились к поздравлениям в комментариях.

С днем рождения, Клавочка!

— написал Галкин.

С днем рождения, капелька моя,

— поздравила внучку Пугачева.


Михаил Земцов и Кристина Орбайкайте с дочерью Клавдией

Приятные слова для именинницы в комментариях под ее снимком также оставили многие звездные друзья ее мамы — Игорь Николаев, Алика Смехова, Алла Духова, Николай Басков, Лолита, Игорь Гуляев и многие другие.

Кстати, недавно Кристина Орбакайте показала, как они проводят время с дочкой на карантине. Певица опубликовала ролик: в нем Клава вместе с мамой поет песню "Маленький принц", прежде чем отправиться ко сну.

Напомним, что всего у Кристины Орбайкате трое детей: 28-летний сын Никита (его отец — Владимир Пресняков), 21-летний Дени, который родился в отношениях с Русланом Байсаровым, и восьмилетняя Клава.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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