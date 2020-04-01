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Лауреатом премии памяти Астрид Лингдрен стала писатель из Южной Кореи

Лауреатом премии памяти Астрид Лингдрен стала писатель из Южной Кореи
. Писатель и иллюстратор из Южной Кореи Пэк Хина стала лауреатом Международной премии памяти Астрид Лингдрен, которая присуждается за достижения в области литературы для детей и подростков, сообщается на официальном сайте.

"С тонким чувством материала, мимики и жестов, книги-картинки Бэк Хины представляют рассказы об одиночестве и солидарности. В ее экспрессивной миниатюрной вселенной встречаются хлеб в форме облака, луна из щербета, животные, феи из ванных комнат и люди. Ее творчество приоткрывает дверь в удивительный чувственный, головокружительный мир", - говорится в заявлении жюри.

Хина – одна из самых знаменитых детских писательниц и художниц в Южной Корее. Она получила образование в области анимации, и у нее узнаваемый стиль с характерными миниатюрными фигурками.


Азии у нее вышло тринадцать книг. Одна из самых успешных ее историй “Cloud Bread” ("Облачковый хлеб") была издана на английском языке в 2011 году.

Премию памяти Астрид Линдгрен правительство Швеции основало после смерти писательницы в 2002 году. Лауреат получает около 500 тысяч долларов. В этом году церемония вручения должна была состояться 1 июня в Стокгольме, но из-за коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.

В список претендентов, который был объявлен в октябре 2019 года, вошли 237 кандидатов из 68 стран. В их числе были российские писатели Нина Дашевская и Евгения Басова, художники Анастасия Архипова и Александр Траугот, поэт Михаил Яснов.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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