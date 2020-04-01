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Лев Лещенко поблагодарил участников флешмоба "Надежда" за поддержку

Лев Лещенко поблагодарил участников флешмоба "Надежда" за поддержку
Певец Лев Лещенко поблагодарил за поддержку всех, кто принял участие в домашнем флешмобе "Надежда", и выразил надежду, что скоро мир изменится в лучшую сторону и "ценности наконец-то приобретут истинный смысл".

Ранее главврач Коммунарской больницы, куда поступил Лещенко, сообщил, что артист заболел пневмонией на фоне коронавируса. Певец попал в реанимацию, но несколько дней назад его перевели в обычную палату. Директор культурного фонда Лещенко Андрей Гайдель попросил артистов и поклонников певца поддержать его с супругой во время болезни и записать песню "Надежда" на видео.

"Дорогие друзья, хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в песенном домашнем флешмобе "Надежда". Это нужно и тем, кто остался один на один со своей болезнью. Верьте, мы все скоро выздоровеем, этот мир изменится для каждого из нас, а ценности наконец-то приобретут истинный смысл. Искусство, музыка и стихи всегда были душой нашего народа, а песня особым способом объединяла всех нас, вселяя любовь, веру и надежду", - сказал Лещенко. Его слова передал РИА Новости Гайдель.


стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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