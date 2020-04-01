Little Big запустили в Сети новый конкурс "Карантиновидение"

Влада Некрасова

. Лидер группы Little Big Илья Прусикин запустил в Сети конкурс "Карантиновидение". Об этом исполнитель сообщил в своем инстаграме.

"Eurovision-2020 отменили, и мы решили провести свой песенный конкурс #карантиновидение2020. Участвуй в конкурсе! Запиши песню, сними минутный клип на телефон, и о тебе узнает страна, а, возможно, и весь мир!" - призвал исполнитель.

решили отменить конкурс в связи с пандемией коронавируса COVID-19.