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Little Big запустили в Сети новый конкурс "Карантиновидение"

Little Big запустили в Сети новый конкурс "Карантиновидение"
. Лидер группы Little Big Илья Прусикин запустил в Сети конкурс "Карантиновидение". Об этом исполнитель сообщил в своем инстаграме.

"Eurovision-2020 отменили, и мы решили провести свой песенный конкурс #карантиновидение2020. Участвуй в конкурсе! Запиши песню, сними минутный клип на телефон, и о тебе узнает страна, а, возможно, и весь мир!" - призвал исполнитель.


решили отменить конкурс в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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