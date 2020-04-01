Лунный день сегодня 1 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Лунный календарь расскажет вам о том, как прожить сегодняшний день так, чтобы вас окружала удача и позитивная энергетика. Следуйте советам астрологов, которые помогут обойти стороной неурядицы и привлечь успех в делах.

Первый день апреля априори считается позитивным, ведь все разыгрывают друг друга, а воздух наполнен оптимистичной энергией. В этот раз энергетика будет не самой лучшей, поэтому лучше сфокусироваться будет не на розыгрышах и веселье, а на работе и обязанностях. Потребуется укрепление биополя, в чем вам помогут пять эффективных способов.

Фаза Луны: начинается 9 лунный день. Он пройдет под влиянием Рака. Растущая активная Луна не самым лучшим образом сочетается со стихией Воды. Именно этот факт и объясняет проблемы с удачей и энергетикой сегодня.

Магнитные бури 1 апреля: Солнце было спокойным в последние пару дней, поэтому магнитосферу Земли тревожить солнечные ветры не будут.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

уединение;работа и дела;отдых;поиск компромиссов;пунктуальность.сомнения, негативные мысли;ревность, обиды;немотивированная критика и агрессия.

Спокойные домашние дела помогут как следует расслабиться, избавиться от негативных мыслей. Ими стоит заниматься утром или вечером после работы, но только если есть такое желание. Астрологи отмечают, что сегодня прекрасный день для домохозяек, которым можно будет неспешно выполнять свои обязанности.

Что надеть в этот день

Правильный выбор одежды поможет вам повысить свою продуктивность. Во-первых, одежда должна быть максимально удобной, так что лучше отказаться от неразношенной обуви и узких брюк. Во-вторых важно правильно выбрать цвет. Астрологи рекомендуют отдавать предпочтение темным оттенкам синего, фиолетовым ноткам и штрихам, белым аксессуарам.

Из камней-талисманов можно отдать предпочтение любовным камням, ведь сегодня многих могут ожидать наибольшие неурядицы именно в этой сфере жизни. В финансовых делах поможет правильный выбор украшений из металлов. Очень важно сохранять энергетический баланс, который помогут обеспечить изделия из платины.

Финансы и работа в 9 лунный день

Работать в такие дни довольно сложно, потому что голову то и дело посещают различные посторонние мысли. Сфокусироваться на чем-то важном бывает почти невозможно. Именно поэтому на растущей Луне в Раке важно иметь под рукой список дел и помнить о том, каковы могут быть последствия вашего бездействия и лени.





Важно сохранять пунктуальность, особенно если вы собираетесь на собеседование или важную деловую встречу. Несмотря на то, что работать будет сложнее, важно не терять концентрацию и выполнять все самое важное. Что до покупок и прочих денежных трат, то с ними стоит быть поосторожнее. Старайтесь приобретать только все самое необходимое.

Любовь и отношения 1 апреля

Первый день нового месяца для семейных людей и тех, кто находится в отношениях, пройдет не самым лучшим образом. Вторая половинка может начать вести себя странно. Это будет выражаться в немотивированной агрессии и постоянных претензиях, критике. Не нужно отвечать на подобные поступки недовольством и обидами. Стоит попробовать найти компромисс.

В целом общение с людьми в такие дни происходит не самым лучшим образом. Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно советуют не пытаться кому-то что-то доказывать. Лучше провести большую часть дня в уединении и в делах. Не стоит провоцировать скандалы и выяснять отношения у всех на виду.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Астрологи не советуют искать приключений, знакомиться с новыми людьми. Если захочется общения, то лучше посвятить время друзьям, родственникам. Желательно быть осторожнее на дорогах, ведь в такие дни возрастает вероятность аварий.

Вечером полезно будет побыть в уединении дома, посмотреть любимое кино, расслабиться. Самый лучший отдых — тот, который не будет требовать каких-то лишних телодвижений. Физическая активность должна быть снижена, чтобы не допускать переутомлений.