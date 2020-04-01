Малышева объяснила высокую выживаемость евреев во время эпидемий

Вадим Карасев

Елена МалышеваФото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на вопросы подписчиков о коронавирусе. Во время прямого эфира в Instagram, говоря о профилактике, она, в частности, объяснила, почему во время предыдущих эпидемий выживаемость в еврейский общинах была более высокой, чем среди европейцев.

Одна из подписчиц обвинила Малышеву в чрезмерном спокойствии на фоне пандемии коронавируса, так как, по мнению женщины, в случае возникновения проблем со здоровьем доктора медицинских наук спасут, а отношение к ней будет «не как к простым людям». В ответ на это ведущая порекомендовала «простым людям» мыть руки и рассказала, как в прошлом эта простая гигиеническая мера помогала представителям еврейских общин выживать во время эпидемий.

По словам доктора, во времена, когда в мире свирепствовали чума и оспа, а медицины еще не существовало, выживали в основном евреи. «В разряд кошерности, то есть религиозной обязанности человека, было введено мытье, омывание рук», — объяснила этот факт Малышева и добавила, что те, кто омывал руки до и после еды, а также до и после посещения туалета, почти не болели и не умирали. «Тогда сказали, что евреи связаны с дьяволом, а они всего-то мыли руки», — резюмировала телеврач.

Она призвала подписчиков не паниковать из-за отсутствия масок и дезинфицирующих средств и еще раз обратила их внимание на то, что самый действенный способ профилактики — это регулярное мытье рук.

Ранее Малышева оценила ситуацию с распространением коронавируса в России. По ее мнению, ситуация в стране «спокойная и под контролем». Она добавила, что в стране были заблаговременно приняты карантинные меры, а также обратилась к скептикам, которые не верят официальным данным о распространении коронавируса.