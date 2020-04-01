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«Мандалорец» заинтересовал более 33 миллионов пользователей в Европе

«Мандалорец» заинтересовал более 33 миллионов пользователей в Европе
Аналитическая фирма Parrot Analytics сообщила, что одним из самых популярных запросов в первый день запуска Disney+ во второй волне европейских стран был «Мандалорец».

Сериал Джона Фавро и Дэйва Филони заинтересовал более 33 млн европейцев 24 марта — тогда стриминг-сервис Disney запустили ещё в семи европейских странах. Больше всего новой историей в мире «Звёздных войн» интересовались в Германии — там было 12 млн запросов.

Остальные страны:

Великобритания — 7,9 млн

Италия — 6,5 млн

Испания — 5 млн

Швейцария — больше 700 тысяч

Австрия — больше 500 тысяч

Ирландия — почти 400 тысяч.

Судя по результатам, проект стал самым популярным на каждом из новых рынков. Однако стоит отметить, что Parrot Analytics считывает не сами просмотры, а лишь запросы зрителей относительно продукта.

Второй сезон «Мандалорца» тем временем выйдет осенью 2020 года.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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