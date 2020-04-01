«Мандалорец» заинтересовал более 33 миллионов пользователей в Европе

Алексей Вольцев

Аналитическая фирма Parrot Analytics сообщила, что одним из самых популярных запросов в первый день запуска Disney+ во второй волне европейских стран был «Мандалорец».Сериал Джона Фавро и Дэйва Филони заинтересовал более 33 млн европейцев 24 марта — тогда стриминг-сервис Disney запустили ещё в семи европейских странах. Больше всего новой историей в мире «Звёздных войн» интересовались в Германии — там было 12 млн запросов.Остальные страны:Великобритания — 7,9 млнИталия — 6,5 млнИспания — 5 млнШвейцария — больше 700 тысячАвстрия — больше 500 тысячИрландия — почти 400 тысяч.Судя по результатам, проект стал самым популярным на каждом из новых рынков. Однако стоит отметить, что Parrot Analytics считывает не сами просмотры, а лишь запросы зрителей относительно продукта.Второй сезон «Мандалорца» тем временем выйдет осенью 2020 года.