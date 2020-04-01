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Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке оборудования

Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке оборудованияФото: Kay Nietfeld / Global Look Press

Медицинских работников в США начали увольнять из-за слов о нехватке оборудования в больницах для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает The Hill.

Уточняется, что на прошлой неделе работы лишился врач отделения неотложной помощи в штате Вашингтон из-за критики условий труда в больнице, где он проработал 17 лет. Также была уволена медсестра из Чикаго, предупредившая коллег о недостаточной защите выданных им медицинских масок.

По данным издания, поскольку сейчас США готовятся к резкому росту заболеваемости, руководство больниц предупреждает сотрудников не рассказывать публично об условиях труда, в том числе о нехватке защитных масок и халатов, а также кроватей и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Накануне, 31 марта, США обогнали Китай по числу смертей от коронавируса. Всего в Штатах умерло 3 415 человек, что больше числа погибших в Китае — 3309. По общему числу погибших от коронавируса впереди только Италия и Испания.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, число заразившихся в США превысило 184 тысячи. Это самый большой показатель в мире.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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