Михаил Полицеймако стал отцом в четвертый раз

Алексей Вольцев

Поклонники и коллеги активно поздравляют актера и его супругу с прибавлением в семье. Лариса и Михаил назвали новорожденную Марией. Девочка стала третьей дочерью пары.

Накануне Полицеймако опубликовал фотографию из больницы, сообщив, что в очередной раз стал папой. Судя по использованным хештэгам, Лариса рожала в одной из клиник известного акушера Марка Курцера.

Друзья тепло поздравляют пару с новорожденной. Для многих роды Ларисы стали неожиданностью: актриса не афишировала беременность, но 30 марта сообщила о том, что стала мамой в социальной сети. «Поздравляем вас! Счастья-счастья-счастья! И берегите себя!»; «Здоровья мамочке и малышке!» — пишут на ее странице.

Знакомые семьи Полицеймако позволили себе даже пошутить насчет имени девочки. Поскольку она родилась во время эпидемии коронавируса, Гоша Куценко предложил Михаилу назвать ребенка Вирусей или ЭльВирой.

43-летний Полицеймако уже давно — многодетный отец. В его первом браке с актрисой Ольгой Лысак родился сын Никита, который сейчас живет со звездным папой. А дочери Эмилия и София появились от Ларисы.

С Ольгой актер разошелся не на самой позитивной ноте. К слову, она утверждала, что сын вовсе не живет с отцом.

«Это ложь! Никита не живет с папой. Он проживает в общежитии колледжа, а в выходные приходит домой, ко мне. Иногда ночует у папы, как и было всегда. Просто папе стало, видите ли, тяжело платить алименты. И он договорился с сыном: мол, давай, будто ты живешь со мной — и все. А Никита скажет, что угодно ради отца, он его просто обожает», — говорила Лысак.

Осеню этого года Михаил и его нынешняя супруга отметят хрустальную свадьбу. «Жена не дает мне заботиться о самом себе. Есть такое негласное правило — присматривать друг за другом. Я слежу, чтобы Лариса тепло одевалась, выходя на улицу, она — чтобы я шел на работу в выглаженной рубашке. Недавно в театре подруга Маша Аронова спрашивает: «Ларка уехала куда-то?» То есть по внешнему виду сразу поняла: собирала не жена», — говорил Михаил.

Фото: Legion-Media, Instagram.com

