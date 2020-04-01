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Милош Бикович о предпочтениях в девушках: «Не надо играть, быть сукой»

Милош Бикович о предпочтениях в девушках: «Не надо играть, быть сукой»
Звезду сериала «Магомаев» по праву называют секс-символом российского кино. У актера внушительный список амурных побед, так что в интимных делах его можно назвать человеком искушенным. Так, артист признался, что готов на смелые эксперименты в постели.

Все бывшие возлюбленные Милоша Биковича — обладательницы эффектной внешности. К примеру, в конце прошлого года артист расстался с моделью Барбарой Таталович.

Милош пока не нашел ту единственную, что поведет под венец, но поклонники уверены: долго в статусе холостяка он не задержится. Да и сам звезда признается, что умеет быстро завоевывать девичьи сердца. «К сексу на первом свидании отношусь нормально. И в общественном месте тоже — то есть я не могу сказать, что это норма и все должны так делать, но я также не могу сказать, что этого у меня не было», — заявил Бикович.


Он также рассказал, что нередко получает игривые послания от поклонниц, некоторые из них довольно милые, но есть и те, что наводят на тревожные мысли. «Меня в соцсетях часто спрашивают о новых фильмах или о том, когда я приеду в тот или иной город, а еще пытаются познакомиться, — отквроченничал звезда. — Иногда девушки отправляют в директ смайлики. Бывают и другие ситуации — пишут, потом, не дожидаясь ответа, сами с собой начинают вести диалог: «Я знала, что ты не ответишь», «Так и думала, что ты мерзавец».

Только вот агрессивное поведение едва ли привлечет внимание Биковича. Он отмечает, что ему нравятся спокойные и уверенные в себе особы. «Есть такие девушки, которые думают, что должны быть наглыми. Нет! Я такие вещи просто игнорирую. Не надо играть, быть сукой. Девушка должна быть нормальной, естественной, с хорошим чувством юмора, в ней должен быть здравый стеб. А еще я не люблю, когда девушка много говорит — есть определенная частота голоса, которую я не выношу — знаешь, когда начинается бестолковая бесконечная болтовня», — поделился он.

Напомним, что первой пассией актера была модель Саша Лусс, затем он закрутил мимолетный роман с коллегой по «Льду» Аглаей Тарасовой. С последней возлюбленной отношения также продлились недолго. О расставании с Таталович артист объявил уже через год, решив сосредоточиться на карьере.  

«Я сейчас так устал, что, наверное, мое идеальное свидание прошло бы в кровати — имею в виду просто полежать. Куда уже романтичнее!» — шутит актер.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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