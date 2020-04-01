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Минск обратился за помощью к Москве на фоне коронавируса - "Ъ"

Минск обратился за помощью к Москве на фоне коронавируса - "Ъ"

Коронавирус вынудил Беларусь просить помощи у РФ, заявляет издание “Ъ”, ссылаясь на свои источники.

Как отмечается, “показная бравада властей Беларуси” в условиях распространения CОVID-19 не мешает им просить российской помощи, поясняет издание. При этом Лукашенко весьма импонирует позиция Трампа, который не намерен вводить в стране карантин. Беларусь не закрыла своих границ, а лишь ограничилась двухнедельным карантином для пересекающих ее границу лиц. В стране продолжают проводиться массовые мероприятия, работают ТЦ, кафе, рестораны и кино. В штатном режиме функционируют учебные заведения, проходят спортивные состязания.

Лукашенко также заявил, что “запираться в тухлых квартирах” - это вовсе не метод и предложил больше трудиться, ходить в баню и умеренно употреблять водку. Однако, несмотря на все это, глава Беларуси все же направил в Москву официальный запрос на оказание помощи в борьбе с коронавирусом. В частности “просят” защитные маски, аппараты ИВЛ и тест-системы.

Белорусский политолог Александр Зимовский уверен, что именно РФ является фактически единственным государством к которому может обратиться официальный Минск за безвозмездной помощью. Однако для принятия соответствующего решения потребуется спецразрешение от правительства России, ведь 02.03.2020 г. было принято постановление, согласно которому вывоз из страны медицинской продукции оказался запрещен.

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По материалам: u-f.ru

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