Минск попросил Вильнюс показать очаги Covid-19 в Белоруссии

Анастасия Иванова

Любые заявления в связи пандемий коронавируса должны быть обоснованными. Об этом сегодня, 1 апреля, заявили в МИД Белоруссии в ответ на слова из Вильнюса о сомненительности официальной информации о ситуации с Covid-19 в республике.

«Совершенно непонятно о каком „недоверии“ говорили президент и министр иностранных дел Литвы. Любые заявления подобного рода должны основываться на достоверной информации и фактах, а не на домыслах и слухах», — отметил начальник управления информации и цифровой дипломатии — пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

По его словам, «мы были бы благодарны литовской стороне за передачу нам точных сведений о неких «определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются, если, конечно, такие сведения у нее имеются на самом деле».

Кроме того Глаз отметил, что оценивать работу белорусской системы здравоохранения должны профессионалы.

«Но в этом случае мы услышали традиционные попытки наших соседей подменять собой компетентные международные организации. А ведь неоднократные выводы специалистов ВОЗ, в том числе в контексте принимаемых нашей страной мер, не являются секретом. При необходимости мы готовы дополнительно ознакомить с ними литовское руководство», — подчеркнул он.

По словам представителя белорусского МИДа, «контроль над ситуацией, самообладание, дальнейшее обеспечение мер по пресечению распространения пандемии, в том числе через эффективное международное взаимодействие, это то, в чем мы все сейчас особенно нуждаемся».

«Призываем наших литовских коллег следовать, прежде всего, этим принципам», — сказал Глаз.

Как сообщало ИА Newstes, 1 апреля литовский президент Гитанас Науседа заявил, что доверять официальной информации Белоруссии о коронавирусе нельзя. По его словам, «белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой».

«Вполне возможно, что истинная статистика значительно хуже, поскольку мы знаем об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются», — добавил президент Литвы.