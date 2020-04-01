Минск попросил Вильнюс показать очаги Covid-19 в Белоруссии
Любые заявления в связи пандемий коронавируса должны быть обоснованными. Об этом сегодня, 1 апреля, заявили в МИД Белоруссии в ответ на слова из Вильнюса о сомненительности официальной информации о ситуации с Covid-19 в республике.
По его словам, «мы были бы благодарны литовской стороне за передачу нам точных сведений о неких «определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются, если, конечно, такие сведения у нее имеются на самом деле».
Кроме того Глаз отметил, что оценивать работу белорусской системы здравоохранения должны профессионалы.«Но в этом случае мы услышали традиционные попытки наших соседей подменять собой компетентные международные организации. А ведь неоднократные выводы специалистов ВОЗ, в том числе в контексте принимаемых нашей страной мер, не являются секретом. При необходимости мы готовы дополнительно ознакомить с ними литовское руководство», — подчеркнул он.
По словам представителя белорусского МИДа, «контроль над ситуацией, самообладание, дальнейшее обеспечение мер по пресечению распространения пандемии, в том числе через эффективное международное взаимодействие, это то, в чем мы все сейчас особенно нуждаемся».
Как сообщало ИА Newstes, 1 апреля литовский президент Гитанас Науседа заявил, что доверять официальной информации Белоруссии о коронавирусе нельзя. По его словам, «белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой».