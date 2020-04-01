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Мошенники нашли способ нажиться на пострадавших от коронавируса россиянах

Мошенники нашли способ нажиться на пострадавших от коронавируса россиянахФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Мошенники нашли способ нажиться на пострадавших от пандемии коронавируса россиянах — они звонят от лица авиакомпаний с предложением вернуть деньги за отмененные перелеты. Об этом «Известиям» сообщил глава Ассоциации развития финансовой грамотности при Центральном банке России Андрей Паранич.

Он рассказал, что злоумышленники во время телефонного разговора пытаются узнать данные банковской карты якобы для возврата средств.

Рост числа обращений к гражданам от мошенников подтвердил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов. Он объяснил, что аферист может совершить целевую атаку на клиента авиакомпании, если получит доступ к электронной почте и мессенджерам пассажира.

«Когда у злоумышленника оказываются все данные карты, в том числе CVC-код, он может использовать их для оплаты покупок в интернет-магазине за чужой счет или перечислить деньги через сервисы переводов с карты на карту», — добавил Сизов.

Ранее, в марте, россиян предупредили о «коронавирусных» мошенниках, которые наживаются на страхах перед захлестнувшей весь мир инфекцией. Они пользуются незнанием и растерянностью людей перед неизвестным заболеванием, нацеливаясь на их счета и персональные данные. Наиболее подвержены влиянию аферистов пожилые люди. Под видом врачей они предлагают старикам, а иногда доверчивым молодым людям, провериться на наличие опасного заболевания. Попав в квартиру, злоумышленники уносят из нее деньги и ценные вещи.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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