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Музей идет к вам: в сети косплеят известные картины, чтобы не скучать на карантине

Музей идет к вам: в сети косплеят известные картины, чтобы не скучать на карантине

Из-за распространения коронавируса в некоторых регионах страны ввели режим самоизоляции. С закрытием кино, ресторанов и музеев общественная жизнь замерла, а люди вынуждены искать развлечений в домашних условиях. За это время вышло немало подборок о том, чем же заняться дома и какие онлайн-трансляции сериалов и спектаклей нельзя пропустить. Но теперь с уверенностью можно сказать — люди явно освоились в новых условиях жизни, а уровень креативности в заточении у многих только повысился.

Так, несколько дней назад один из пользователей Twitter под ником Парень из Чебоксар запустил флешмоб #музейидетквам, в котором призвал своих подписчиков не скучать по выставкам и музеям, а устроить их у себя дома своими силами.

Суть флешмоба — сделать  в домашних условиях фотокопию какой-нибудь известной картины. Сам автор пожелал повторить полотно Андреа Мантеньи "Святой Себастьян", ну а вскоре к нему охотно присоединились и другие пользователи сети.


Флешмоб стал пользоваться такой популярностью, что сегодня хештег уже вышел в топ-тем соцсети. Предлагаем вам посмотреть на лучшие работы.































# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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