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На американских рынках произошел рекордный обвал

На американских рынках произошел рекордный обвалФото: Xinhua / Globallookpress.com

На американском фондовом рынке произошел рекордный обвал. С января по март биржевой промышленный индекс Dow Jones, который объединяет акции десятков крупнейших компаний США, упал на 23,2 процента, пишет Market Watch.

Это стало максимальным квартальным падением с 1987 года. Тогда за один день, 19 октября, Dow Jones обрушился на 22,6 процента, в историю это событие вошло как «черный понедельник». Washington Post считает нынешнее падение максимальным за 135 лет со дня создания Dow Jones. Индекс S&P 500 опустился за этот период на 20 процентов — худший квартальный результат с 2008 года, когда начался мировой финансовый кризис.

Ранее в марте Dow Jones вырос сразу на 11,37 процента, это максимальный показатель с 1933 года. Это связано с мерами, которые власти США предпринимают для спасения экономики на фоне обрушения цен на нефть и пандемии коронавируса. В частности, для этого планируют выделить порядка двух триллионов рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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