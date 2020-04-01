Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс

На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс

На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс

Представители талибов и правительства Афганистана достигли определенного прогресса в переговорах. Об этом заявил официальный представитель Национального совета безопасности страны Джавид Фейсал, сообщает TOLOnews.

По его словам, это касается вопроса освобождения заключенных под наблюдением Международного Красного креста.

«Две группы встретились лицом к лицу в Кабуле и обсудили технические вопросы освобождения заключенных, был достигнут определенный прогресс, — отметил Фейсал. — Прямой диалог между представителями афганских властей и талибов продолжится вечером в среду и, возможно, в четверг».

Делегация талибов прибыла в Кабул накануне, в нее входят три человека. Позднее они отправятся в Баграм для решения технических вопросов освобождения пленных талибов.

По словам официального представителя талибов Забихуллы Муджахида, группа займется сверкой списков своих сторонников, которые должны быть выпущены на свободу согласно договоренностям, достигнутым между талибами и США в феврале.

Как сообщало ИА Newstes , 29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами, согласно которому 10 марта должны были начаться межафганские переговоры. До этого Кабул должен был освободить до 5 тыс. заключенных-талибов, а талибы — до 1 тыс. афганских силовиков.

Неделю назад в столице Катара Дохе с талибами встречался госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что обе стороны достигли прогресса в рамках межафганских мирных переговоров и «все элементы собираются вместе для создания механизма, который обеспечит мир афганскому народу».

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год
Российские богачи потеряли все нажитое за прошлый год
Лев Лещенко поблагодарил участников флешмоба "Надежда" за поддержку
Лев Лещенко поблагодарил участников флешмоба "Надежда" за поддержку
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд в ЛНР
«Удар по Мозговому равносилен удару по всему ополчению» — громкий суд
Лунный день сегодня 1 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 1 апреля 2020 года
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
В НАТО отреагировали на помощь России в борьбе с коронавирусом
Прожившей всю жизнь в московской клинике девочке нашли новую семью
Прожившей всю жизнь в московской клинике девочке нашли новую семью
Кристина Орбайкайте устроила тихий семейный праздник в честь восьмилетия дочери Клавы
Кристина Орбайкайте устроила тихий семейный праздник в честь
Главред "Литературной газеты" назвал Зорина эталоном интеллигентности
Главред "Литературной газеты" назвал Зорина эталоном интеллигентности
Врач рассказал, какая погода замедляет коронавирус
Врач рассказал, какая погода замедляет коронавирус
Улыбаемся и сидим дома: новые мемы про коронавирус, карантин и простое "русское авось"
Улыбаемся и сидим дома: новые мемы про коронавирус, карантин и
Эксперт предостерег покупателей от предоплаты заказа в интернете
Эксперт предостерег покупателей от предоплаты заказа в интернете

Топ на сегодня

У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
У жителей Италии обнаружили иммунитет к коронавирусу
Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке оборудования
Медработников в США начали увольнять из-за слов о нехватке
Армянскую оппозицию обвинили в «парализации» системы здравоохранения страны
Армянскую оппозицию обвинили в «парализации» системы здравоохранения
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Мишустин отправил в отставку ряд глав департаментов правительства
Мишустин отправил в отставку ряд глав департаментов правительства

Еще по теме

Вашингтон допускает присутствие талибов в правительстве Афганистана
Reuters сообщил о тайных переговорах талибов с афганским правительством
МИД прокомментировал слова главы Афганистана о поддержке талибов Россией
Совет Безопасности ООН поддержал американо-талибское соглашение