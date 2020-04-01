На переговорах правительства Афганистана с талибами наметился прогресс

Лидия Мартынова

Представители талибов и правительства Афганистана достигли определенного прогресса в переговорах. Об этом заявил официальный представитель Национального совета безопасности страны Джавид Фейсал, сообщает TOLOnews.

По его словам, это касается вопроса освобождения заключенных под наблюдением Международного Красного креста.

«Две группы встретились лицом к лицу в Кабуле и обсудили технические вопросы освобождения заключенных, был достигнут определенный прогресс, — отметил Фейсал. — Прямой диалог между представителями афганских властей и талибов продолжится вечером в среду и, возможно, в четверг».

Делегация талибов прибыла в Кабул накануне, в нее входят три человека. Позднее они отправятся в Баграм для решения технических вопросов освобождения пленных талибов.

По словам официального представителя талибов Забихуллы Муджахида, группа займется сверкой списков своих сторонников, которые должны быть выпущены на свободу согласно договоренностям, достигнутым между талибами и США в феврале.

Как сообщало ИА Newstes , 29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами, согласно которому 10 марта должны были начаться межафганские переговоры. До этого Кабул должен был освободить до 5 тыс. заключенных-талибов, а талибы — до 1 тыс. афганских силовиков.

Неделю назад в столице Катара Дохе с талибами встречался госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что обе стороны достигли прогресса в рамках межафганских мирных переговоров и «все элементы собираются вместе для создания механизма, который обеспечит мир афганскому народу».