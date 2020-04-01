Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Неизвестный корабль зашел в воды под юрисдикцией Венесуэлы

Неизвестный корабль зашел в воды под юрисдикцией Венесуэлы

Неизвестный корабль зашел в воды под юрисдикцией Венесуэлы
Венесуэльские власти просят правительство Кюрасао о сотрудничестве в расследовании инцидента с пришвартованным в порту острова кораблем, который до этого зашел в воды Венесуэлы и протаранил судно береговой охраны.

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил власти Кюрасао о максимальном сотрудничестве в расследовании инцидента с кораблем под португальским флагом, который незаконно вошло в воды, находящиеся под юрисдикцией Венесуэлы", - сообщает МИД Венесуэлы.

Ночью в понедельник пассажирский корабль Resolute более 120 метров в длину зашел в воды Венесуэлы, в семи милях от острова Тортуга. Ему на встречу вышел корабль береговой охраны. Resolute пошел на таран, в результате чего венесуэльское судно затонуло, экипаж спасли военные.


"Министерство иностранных дел Венесуэлы и министерство обороны инициировали соответствующие процедуры на дипломатическом и военном уровнях, чтобы прояснить этот случай. Однако власти Венесуэлы не исключают, что этот корабль перевозил наемников для нападения на военные базы в Венесуэле", - отмечается в сообщении.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Битва масок: Яна Рудковская против Беллы Потемкиной
Битва масок: Яна Рудковская против Беллы Потемкиной
Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США
Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США
Коронавирус вынудит Норвегию распечатать «кубышку»
Коронавирус вынудит Норвегию распечатать «кубышку»
Зорин был личностью титанического масштаба, заявил режиссер Барщевский
Зорин был личностью титанического масштаба, заявил режиссер Барщевский
В Псковской области ввели режим самоизоляции
В Псковской области ввели режим самоизоляции
Неизвестный корабль зашел в воды под юрисдикцией Венесуэлы
Неизвестный корабль зашел в воды под юрисдикцией Венесуэлы
Антонов: США "одержимы" участием Китая в формате по разоружению
Антонов: США "одержимы" участием Китая в формате по разоружению
В Туркмении запретили коронавирус
В Туркмении запретили коронавирус
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России упростили техосмотр и отложили обязательную его фиксацию
В России упростили техосмотр и отложили обязательную его фиксацию
Российская порнозвезда Елена Беркова рассекретила беременность
Российская порнозвезда Елена Беркова рассекретила беременность
Число жертв коронавируса в Нью-Йорке превысило тысячу
Число жертв коронавируса в Нью-Йорке превысило тысячу

Топ на сегодня

«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял флаг ЕС
«Может, увидимся позже»: высокопоставленный политик из Италии снял
«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
«Ворон», забравший жизнь. Мистическая смерть Брэндона Ли
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
"Многие не знают, что заражены": немка с COVID-19 рассказала о болезни
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Совет Федерации одобрил введение штрафов за завышение цен на лекарства
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО
Россия раскритиковала вступление Северной Македонии в НАТО

Еще по теме

Четверо венесуэльцев погибли при попытке доплыть до острова на Карибах
Около 30 венесуэльцев пропали в море при попытке доплыть до Кюрасао
Мадуро обсудит с Путиным реализацию нефтянных проектов России и Венесуэлы
Министр: американский самолет вторгся в воздушное пространство Венесуэлы