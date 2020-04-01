Неизвестный корабль зашел в воды под юрисдикцией Венесуэлы

Влада Некрасова

Венесуэльские власти просят правительство Кюрасао о сотрудничестве в расследовании инцидента с пришвартованным в порту острова кораблем, который до этого зашел в воды Венесуэлы и протаранил судно береговой охраны.

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро попросил власти Кюрасао о максимальном сотрудничестве в расследовании инцидента с кораблем под португальским флагом, который незаконно вошло в воды, находящиеся под юрисдикцией Венесуэлы", - сообщает МИД Венесуэлы.

Ночью в понедельник пассажирский корабль Resolute более 120 метров в длину зашел в воды Венесуэлы, в семи милях от острова Тортуга. Ему на встречу вышел корабль береговой охраны. Resolute пошел на таран, в результате чего венесуэльское судно затонуло, экипаж спасли военные.

"Министерство иностранных дел Венесуэлы и министерство обороны инициировали соответствующие процедуры на дипломатическом и военном уровнях, чтобы прояснить этот случай. Однако власти Венесуэлы не исключают, что этот корабль перевозил наемников для нападения на военные базы в Венесуэле", - отмечается в сообщении.