Отар Кушанашвили вспомнил, как его избили из-за конфликта с Аллой Пугачевой

Алексей Вольцев

Скандальный журналист в прошлом серьезно конфликтовал с Аллой Борисовной. На заре карьеры Отар Кушанашвили нелестно отозвался об артистке, публично назвав ее лошадью Пржевальского. После этого Примадонна подала на него в суд.

Сегодня Кушанашвили очень сожалеет о своих словах и призывает других мужчин думать, прежде чем оскорблять женщин.

«Я в одной из программ, будучи в непотребном состоянии, обозвал Пугачеву. Наутро не помнил, что случилось, а эту передачу смотрели все, ведь ее транслировал самый популярный канал. Не думал, что потеряю человеческий облик, сказав так про женщину. Меня мама воспитывала в безграничном почтении к женщинам. Если вы никогда не расстраивали Аллу Пугачеву, то вам трудно представить, какова она в гневе», — признался 49-летний журналист в программе «Судьбе человека».

Примадонна ответила коротко, просто пообещав стереть обидчика в порошок.

«Я дождался суда зашел в зал... Тогда Пугачева мне вот что сказала: «Если бы Отар Кушанашвили был заурядным писакой, с которого взятки гладки, я бы не так пеклась о том, какой была бы его последующая жизнь. Но именно потому, что талантливей журналиста я не встречала в жизни, то захотела преподнести ему урок того, как надо уважать людей», — продолжил он.

Артистка пообещала простить журналиста, если он извинится перед ней. Кушанашвили немедленно исполнил желание Примадонны, поцеловав ей руку на глазах у присяжных.

Впрочем, конфликт Отара с Аллой Борисовной еще аукнулся ему — однажды, уже спустя годы, его сильно избили. Поговаривают, что кто-то таким образом отомстил за звезду.

«После суда прошло лет 300. Как-то заезжаю во двор, за мной влетает машина. Какие-то люди вытаскивают меня за волосы, начинают бить ногами. Вокруг было много очевидцев. Я хотел сказать, чтобы они звонили в полицию, но постеснялся кричать — мне выбили зубы. Потом я слышал от них что-то про Аллу, про Ветлицкую... Ни в одну версию я не верю. Просто моя манера иронического общения кому-то не понравилась. Но у меня нет цели оскорбить кого-то! Зачем же бить?!» — недоумевает до сих пор журналист.

Фото: Legion-Media