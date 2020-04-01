Пасха православная и католическая: когда отмечать в 2020 году

Вадим Карасев

Светлое Воскресение Христово — большое событие для всех христиан. Правда, в православии и католицизме это торжество имеет серьезные различия, первоначально касающиеся даты Пасхи.

Православную и католическую Пасху объединяет один повод, но различают традиции. Тем не менее для двух конфессий праздник считается главным событием в христианской вере. Верующие всего мира вспоминают о чуде воскресения Христа, а также о его подвиге и спасении всех живущих.

После того как христианство разделилось на две ветви, произошло много перемен. Но они не сказались на значимости библейских событий. Разные даты празднования всего лишь обусловлены различиями между григорианским и юлианским календарями. Общее правило — Пасха всегда приходится на воскресенье.

Католическая Пасха в 2020 году

В далеком прошлом все христиане встречали Пасху в один день. Однако после разделения христианства на две ветви бесчисленные попытки унифицировать даты празднования не увенчались успехом. Всему виной различия в календарях: православная Церковь исчисляет праздники по юлианскому календарю, в то время как католическая — по григорианскому, согласно которому Пасха приходится на первый воскресный день после дня весеннего Новолуния.

Точной даты у Пасхи нет. Она плавающая, как и в православии, так и в католичестве. Каждый год дату торжества приходится рассчитывать, единственное, что остается неизменным, — святой воскресный день всегда приходится на период с 21 марта по 26 апреля.

Из-за расхождения в календарях католическая Пасха наступает гораздо раньше православной, обычно на две недели. Правда, бывают и исключения, когда даты этих праздников совпадет с точностью день в день. В 2020 году католики встретят светлую Пасху уже 12 апреля.

Православная Пасха в 2020 году

Пасха, или Христово Воскресение — главный церковный праздник в православии (католики в свою очередь более сильнее чтят Рождество Христово). Он стоит даже выше, чем 12 великих двунадесятых торжеств. И это правильно, ведь вся суть христианской веры содержится в воскресении Спасителя, в Его жертвенной смерти за грехи всех людей. Это событие и есть центр всей евангельской истории и основа всего христианства.

В нынешнем году православный мир встретит Пасху 19 апреля. Сразу после воскресной службы начнется Пасхальная неделя. Особые дни в православном календаре, в которые служба совершается по церковному уставу: исполняются часы Святой Пасхи и праздничные песнопения. Небесные врата будут распахнуты еще неделю, приглашая примкнуть к всеобщей радости.

Многие священнослужители рассказывают об особенном внутреннем состоянии в эту святую неделю: душу наполняет благодать, радость и всепрощение. Считается, что в пасхальную неделю бессильны силы зла. В праздник Антипасхи врата алтаря закроются, но праздничные богослужения продлятся до Вознесения. Еще 40 дней со дня Пасхи верующие могут христосоваться и разделять радость воскресения Спасителя, вселяющую в сердца каждого человека надежду на вечную жизнь.