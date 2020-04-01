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Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают жить в общем доме после расставания

Павел Прилучный и Агата Муцениеце продолжают жить в общем доме после расставания
Несколько недель назад актеры заявили о разводе, чем здорово расстроили своих многочисленных поклонников. Впрочем, супруги пока не разъехались и все еще живут под одной крышей — в большом загородном доме, который купили около года назад.

Агата с двумя детьми соблюдает режим самоизоляции. Павел Прилучный, который недавно был на съемках в Санкт-Петербурге, тоже на время оставил работу и уехал в дом, где живет его семья.

Актер недавно опубликовал сторис, в котором чистит машину вместе с сыном. «Скорее всего, он просто приехал навестить деток. По его сторис понятно, что он в тот же вечер уехал»; «Агата несколько дней назад говорила, что на время карантина все они, включая Пашу, живут в этом доме. Но он уезжает на работу, поэтому редко там появляется», — пишут в комментариях на странице актрисы.

Поклонники звездной пары надеются, что она все же не распадется. Актриса настроена не столь оптимистично. По ее словам, они уже давно пытаются спасти брак, даже сещали семейного психолога. «Паша не очень верит во все это. Я же считаю, что если кому-то и идти к психологу, то именно ему. Чтобы он разобрался со всем, что сделал. На развод были причины с Пашиной стороны, но я не буду о них упоминать. Не хочу, чтобы мои дети читали плохое про отца», — отмечала Муцениеце.

Дом после развода достанется Агате и детям. У пары растут четырехлетняя дочь Мия и семилетний сын Тимофей. 

Правда, оформить развод пока Агата и Павел не смогут. На время карантина загсы перестали принимать заявления, как о заключении, так и о расторжении брака. 

Паре предстоит поделить квартиру в новостройке в Москве и автомобили. К слову, недавно выяснилось, что около трех месяцев назад Павел заложил машину, Range Rover за пять миллионов, в банк «Росгосстрах», чтобы погасить кредит.

Прилучный и Муцениеце начали встречаться на съемках проекта «Закрытая школа». В 2011-м они тайно поженились. Кстати, Агата носит сейчас фамилию Павла и отказываться от нее после развода не планирует, так как не хочет менять огромное количество документов. 

Как говорит актриса, она до сих пор любит супруга. Агата надеется, что ее муж быстрее найдет себе новую пассию, чем она. Муцениеце пока не готова к новым отношениям.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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