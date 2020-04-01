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Пентагон отказался эвакуировать граждан с охваченного коронавирусом авианосца

Пентагон отказался эвакуировать граждан с охваченного коронавирусом авианосцаМарк ЭсперФото: Jacquelyn Martin / AP

Глава Пентагона Марк Эспер отказался эвакуировать экипаж с охваченного коронавирусом авианосца Theodore Roosevelt, поскольку не видит в этом необходимости. Об этом Эспер заявил в интервью телекомпании CBS.

По его словам, власти предоставляют авианосцу много медицинских принадлежностей, и по мере необходимости направляют медицинский персонал. При этом, по словам Эспера, среди членов экипажа нет тех, кто был бы «серьезно болен». Сейчас Пентагон пытается сдержать распространение коронавируса, добавил министр обороны.

На прошлой неделе исполняющий обязанности министра Военно-морских сил США Томас Модли сообщил о первых случаях заражения на борту Theodore Roosevelt. По его словам, инфицированные были эвакуированы с авианосца. Сам корабль был направлен к острову Гуам, где расположена база ВМС США.

По данным агентства Reuters, сейчас на борту авианосца зафиксировано почти 80 случаев заражения. Капитан корабля Бретт Крозье направил письмо командованию ВМС США, призывая принять решительные меры для спасения жизни моряков и остановить распространение вируса.

По последним данным, в США зафиксировано более 189 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли более 4 тысяч человек, более 7 тысяч — вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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